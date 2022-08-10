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Real Madrid Eintracht Frankfurt UEFA Süper Kupa Finali CANLI İZLE LİNK 10.08.2022 | 12:44
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Fenerbahçeli taraftarlardan Gustavo Henrique'ye büyük tepki | Video 10.08.2022 | 12:40
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Fredrik Midtsjö: "Takımla birlikte şampiyonluk yaşamak istiyorum" | Video 09.08.2022 | 13:22
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Jorge Jesus: "Derin bir kadroya ihtiyacımız var" | Video 09.08.2022 | 08:56
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Kadın futbolcular yeşil sahayı ringe çevirdi | Video 08.08.2022 | 11:18
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Vaduz 1-1 Konyaspor | MAÇ ÖZETİ 05.08.2022 | 01:25
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Süper Lig'e istediği başlangıcı yapamayan ve Hangikredi Ümraniyespor karşısında 1 puanı uzatma dakikalarında bulduğu golle kurtaran Fenerbahçe'de taraftarlar hayali kırıklığı yaşarken, yeni transfer Gustavo Henrique'nin gösterdiği performans eleştirilerin odak noktasındaydı. Hem savunma hem de pas istatistiklerinde maçın en kötüsü olan yıldız oyuncu, teknik direktör Jorge Jesus'un da hedefindeydi