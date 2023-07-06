Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 12:41

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid, Arda Güler'i kiralıyor! İşte yeni takımı...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performans ile birçok Avrupa devinin transfer listesinden adını düşürmeyen Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün yapılan basın toplantısında Ali Koç'un Arda Güler'in takımda kalmayacağını açıklaması üzerine genç yıldızın Real Madrid'e büyük oranda transferinin gerçekleştiği ifade edildi. Bu gelişme sonrası Real Madrid, genç yıldızı kadrosuna kattıktan sonra flaş bir hamleye imza atarak, oyuncuyu kiralamayı düşünüyor. İşte Real Madrid'in Arda Güler'i kadrosuna kattıktan sonra kiralayacağı takım ve tüm detaylar...