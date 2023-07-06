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Haberler Galeri Son dakika transfer haberleri: Real Madrid, Arda Güler'i kiralıyor! İşte yeni takımı...
Giriş Tarihi: 06.07.2023 11:42 Güncelleme Tarihi: 06.07.2023 12:41

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid, Arda Güler'i kiralıyor! İşte yeni takımı...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performans ile birçok Avrupa devinin transfer listesinden adını düşürmeyen Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün yapılan basın toplantısında Ali Koç'un Arda Güler'in takımda kalmayacağını açıklaması üzerine genç yıldızın Real Madrid'e büyük oranda transferinin gerçekleştiği ifade edildi. Bu gelişme sonrası Real Madrid, genç yıldızı kadrosuna kattıktan sonra flaş bir hamleye imza atarak, oyuncuyu kiralamayı düşünüyor. İşte Real Madrid'in Arda Güler'i kadrosuna kattıktan sonra kiralayacağı takım ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid, Arda Güler’i kiralıyor! İşte yeni takımı...

Son dakika transfer haberleri: Süper Lig'de bu sezon gösterdiği performans ile birçok Avrupa devinin transfer listesinden adını düşürmeyen Arda Güler ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dün yapılan basın toplantısında Ali Koç'un Arda Güler'in takımda kalmayacağını açıklaması üzerine genç yıldızın Real Madrid'e büyük oranda transferinin gerçekleştiği ifade edildi. Bu gelişme sonrası Real Madrid, genç yıldızı kadrosuna kattıktan sonra flaş bir hamleye imza atarak, oyuncuyu kiralamayı düşünüyor. İşte Real Madrid'in Arda Güler'i kadrosuna kattıktan sonra kiralayacağı takım ve tüm detaylar...

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid, Arda Güler’i kiralıyor! İşte yeni takımı...

Avrupa'da bu transfer dönemine damgasını vuran isim Arda Güler. Kıtanın neredeyse tüm devlerinin girişimde bulunduğu Türk futbolunun süper çocuğu için son olarak Barcelona ve Real Madrid kıyasıya bir rekabete girmişti.

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Son dakika transfer haberleri: Real Madrid, Arda Güler’i kiralıyor! İşte yeni takımı...

Barcelona, sportif direktörü Deco'u Türkiye'ye gönderdi. Katalanlar, Başkan Ali Koç'la iyi ilişkiler sayesinde 18 yaşındaki yıldızı kadroya katma konusunda son derece emindi. Ancak Real Madrid'in son dakika atağıyla Arda'yı ikna etmesi gündeme bomba gibi düştü.

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid, Arda Güler’i kiralıyor! İşte yeni takımı...

ALİ KOÇ AÇIKLADI: FENERBAHÇE'DE OLMAYACAK

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Arda Güler'in takımdan ayrılmak istediğini açıkladı. İsmail Kartal için düzenlenen imza töreninde konuşan Ali Koç, "Milyonlarca Fenerbahçe taraftarı, Arda'yı bağrına bastı. Deplasman gittiğimiz şehirlerde de ne kadar bir sempatiye sahip olduğunu biliyoruz. Milyonlara süreci anlatmamız lazım. Onlar da bilmeyi hak ediyor. Süreç sonuçlanmadı. Süreç bittikten sonra bütün gelişmeleri, detaylı bir şekilde anlatma borcum var.

Son dakika transfer haberleri: Real Madrid, Arda Güler’i kiralıyor! İşte yeni takımı...

Arda'nın bu kadar istenmesi, Türk futbolunun gururudur. Arda ne yaparsa yapsın... Birçok genç yolladık yurt dışına ama hepsi geri dönüyor. Ne olursa olsun, Allah en hayırlısını yazsın. net bir şey söyleyebilirim. Arda, Fenerbahçe'de kalmak istemiyor.

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