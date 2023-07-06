Arda Güler Real Madrid'e gidiyor! İşte Fenerbahçe'nin alacağı rakam | Video

Spor Toto Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor... Önümüzdeki sezon şampiyonluk hasretini dindirmek isteyen sarı lacivertliler, transferde düğmeye bastı. Kanarya'da arayışlar devam ederken, Arda Güler'in takımdan ayrılacak olması şok etkisi yarattı. Arda'nın ayrılacağının yönetim tarafından resmen açıklanmasının ardından o bölgeye transfer edilecek isim bulundu. Genç oyuncunun yerini doldurmak isteyen Fenerbahçe, yıldız isimle anlaşma sağlarken, ezeli rakip Galatasaray'ın da bu oyuncu için devreye girdiği öğrenildi.