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Haberler Galeri Son dakika: Yunus Akgün’den sonra Okan Kocuk da Galatasaray’ın laneti oldu! Fatih Terim sebebini anlatmıştı…
Giriş Tarihi: 08.01.2022 21:45 Güncelleme Tarihi: 08.01.2022 21:45

Son dakika: Yunus Akgün’den sonra Okan Kocuk da Galatasaray’ın laneti oldu! Fatih Terim sebebini anlatmıştı…

Son dakika Galatasaray haberi… Süper Lig'de sezonun ilk yarısını oldukça sancılı bir şekilde tamamlayan Galatasaray, devrenin son maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çıkış sinyalleri verse de Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenerek kötü gidişini sürdürmüştü. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında evinde Giresunspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maça damga vuran isimlerden birisi de sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk oldu. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika: Yunus Akgün’den sonra Okan Kocuk da Galatasaray’ın laneti oldu! Fatih Terim sebebini anlatmıştı…

Son dakika… Süper Lig'de yeni sezona yeni bir yapılanmayla giren Galatasaray, oldukça başarısız bir ilk devreyi geride kapattı. Zirveden oldukça uzak kalan sarı-kırmızılılar, ligin ikinci devresine de kayıpla başladı.

Son dakika: Yunus Akgün’den sonra Okan Kocuk da Galatasaray’ın laneti oldu! Fatih Terim sebebini anlatmıştı…

Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elendikten sonra yönetim ve Fatih Terim arasında çatlaklar oluştuğu söylentileri ortaya çıkmıştı.

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Son dakika: Yunus Akgün’den sonra Okan Kocuk da Galatasaray’ın laneti oldu! Fatih Terim sebebini anlatmıştı…

Ancak Giresunspor maçına Fatih Terim'in yönetiminde çıkan Galatasaray, karşılaşmadan 1-0 mağlup ayrıldı.

Son dakika: Yunus Akgün’den sonra Okan Kocuk da Galatasaray’ın laneti oldu! Fatih Terim sebebini anlatmıştı…

Nef Stadyumu'nda yönetim, futbolcular ve Fatih Terim'e yoğun tepkilerin olduğu karşılaşmada tribünler, "Söylesene Fatih hoca takım niye oynamıyor?" tezahüratları yaptı.

Son dakika: Yunus Akgün’den sonra Okan Kocuk da Galatasaray’ın laneti oldu! Fatih Terim sebebini anlatmıştı…

Bu sonuçla birlikte ligde düşüşünü bir türlü engelleyemeyen Galatasaray, Süper Lig'de son 9 maçında yalnızca 1 galibiyet alabildi.

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