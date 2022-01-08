Son dakika Galatasaray haberi… Süper Lig'de sezonun ilk yarısını oldukça sancılı bir şekilde tamamlayan Galatasaray, devrenin son maçında Antalyaspor'u 2-0 mağlup ederek çıkış sinyalleri verse de Türkiye Kupası'nda Denizlispor'a elenerek kötü gidişini sürdürmüştü. Sezonun ikinci yarısının ilk maçında evinde Giresunspor'u ağırlayan Galatasaray, sahadan 1-0 mağlup ayrıldı. Maça damga vuran isimlerden birisi de sezon başında Giresunspor'a kiralanan Okan Kocuk oldu. İşte son dakika haberinin detayları…