Son dakika...Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, 9 kişi kalan rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirvenin 16 puan uzağında kaldı. Kanarya, Pereira'nın gönderilmesinden sonra çıktığı ilk maçı kazanamazken şampiyonluk şansını daha da zora soktu. Müsabakada Karagümrük forması giyen eski Fenerbahçeli Caner Erkin'in hakeme itirazı sonrası kırmızı kart görmesi eleştiri konusu oldu. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Erman Toroğlu, deneyimli sol bek için çarpıcı ifadeler kullandı.