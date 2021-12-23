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Haberler Galeri Son dakika...Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Caner Erkin için çarpıcı sözler! "Takımını sattı..."
Giriş Tarihi: 23.12.2021 09:25 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021 09:25

Son dakika...Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Caner Erkin için çarpıcı sözler! "Takımını sattı..."

Son dakika...Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Fatih Karagümrük'e konuk oldu. Sarı-lacivertli takım, 9 kişi kalan rakibiyle 1-1 berabere kalarak zirvenin 16 puan uzağında kaldı. Kanarya, Pereira'nın gönderilmesinden sonra çıktığı ilk maçı kazanamazken şampiyonluk şansını daha da zora soktu. Müsabakada Karagümrük forması giyen eski Fenerbahçeli Caner Erkin'in hakeme itirazı sonrası kırmızı kart görmesi eleştiri konusu oldu. Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Erman Toroğlu, deneyimli sol bek için çarpıcı ifadeler kullandı.

Son dakika...Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Caner Erkin için çarpıcı sözler! Takımını sattı...

Son dakika...Süper Lig'in 18. haftasında Karagümrük ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Pereira ile yollarını ayıran Kanarya, Portekizli hocanın ardından ilk çıktığı müsabakada umduğunu bulamadı. Sarı-lacivertliler rakibiyle 1-1 berabere kaldı ve lider Trabzonspor'un 16 puan gerisine düştü. Karşılaşmayı ev sahibi ekip 9 kişi tamamlarken, itirazları sonrası kırmızı kart gören Caner Erkin eleştirilerin odağındaki isim oldu.

Son dakika...Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Caner Erkin için çarpıcı sözler! Takımını sattı...

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı Erman Toroğlu, zorlu karşılaşmayı değerlendirirken, Caner Erkin için çarpıcı ifadeler kullandı. İşte o yazı...

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Son dakika...Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Caner Erkin için çarpıcı sözler! Takımını sattı...

ERMAN TOROĞLU: ORTADA FENERBAHÇE DİYE BİR TAKIM YOK

Karagümrük 9 kişi kaldıktan sonra maç 1-1'ken birisi bana "İddiaya var mısın?" deseydi, "Bu maç 1-1 bitecek" diye kesinlikle girerdim.

Son dakika...Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Caner Erkin için çarpıcı sözler! Takımını sattı...

F.Bahçe 9 kişi kalan rakibine karşı galibiyet golünü bulamıyorsa ve bu maçtan berabere çıkıyorsa bu Fenerbahçe takımı ölmüş demektir.

Son dakika...Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören Caner Erkin için çarpıcı sözler! Takımını sattı...

İkinci yarı topu kanatlara indirdiler. Peki kenarlarda o topu kimler kullanacak? Sangare denen topçu; bakın futbolcu demiyorum topçu diyorum, ayağına alıyor, şişiriyor. Rakibin üzerine git, ceza alanına girmeye çalış, çalım at, değişik bir şeyler yap.

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