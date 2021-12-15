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Haberler Galeri Son dakika...Gece yarısı Pereira bombası! O kulübe haber gönderdi: Beni bekleyin
Giriş Tarihi: 15.12.2021 06:37 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 06:38

Son dakika...Gece yarısı Pereira bombası! O kulübe haber gönderdi: Beni bekleyin

Son dakika...Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Lider Trabzonspor'un Antalyaspor'a yenildiği haftada büyük bir fırsatı tepen sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın geleceği yeniden tartışılmaya başlandı. Yönetimin, Portekizli teknik adam ile yollarını ayıracağı belirtilirken, Brezilya basınından çarpıcı bir iddia geldi. Fenerbahçe'de rahat çalışma ortamı bulamadığını belirten Pereira'nın, Brezilya ekibine haber gönderdiği yazıldı. İşte detaylar...

Son dakika...Gece yarısı Pereira bombası! O kulübe haber gönderdi: Beni bekleyin

Son dakika...Sezona Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren ve Konferans Ligi'ne kalan sarı-lacivertliler, ligde de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alıyor. İnişli çıkışlı bir performans çizen Kanarya'da Pereira'nın geleceği yine tartışılıyor. Brezilya basını ise deneyimli hocayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.

Son dakika...Gece yarısı Pereira bombası! O kulübe haber gönderdi: Beni bekleyin

Yaz transfer döneminde Pereira'ya takımı emanet eden ve yeni transferleriyle şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen Fenerbahçe, bir kez teknik direktörüyle ayrılığın eşiğinde.

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Son dakika...Gece yarısı Pereira bombası! O kulübe haber gönderdi: Beni bekleyin

Emre Belözoğlu'nun gönderilmesinden sonra göreve getirilen Pereira, açıklandığı ilk günden bu yana tartışmaların odağındaki isim.

Son dakika...Gece yarısı Pereira bombası! O kulübe haber gönderdi: Beni bekleyin

Avrupa Ligi'nde başarısız olan ve grubunu üçüncü sırada bitiren Kanarya, asıl hayal kırıklığını ligde yaşamaya devam ediyor.

Son dakika...Gece yarısı Pereira bombası! O kulübe haber gönderdi: Beni bekleyin

Üst üste alınan kötü sonuçların ardından deplasmanda Galatasaray'ı yenerek rahat nefes alan Portekizli hoca, bir kez daha gönderilme tartışmalarının içinde buldu kendini.

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