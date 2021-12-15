Son dakika...Süper Lig'in 16. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Gaziantep FK'ya 3-2 mağlup oldu. Lider Trabzonspor'un Antalyaspor'a yenildiği haftada büyük bir fırsatı tepen sarı-lacivertlilerde Vitor Pereira'nın geleceği yeniden tartışılmaya başlandı. Yönetimin, Portekizli teknik adam ile yollarını ayıracağı belirtilirken, Brezilya basınından çarpıcı bir iddia geldi. Fenerbahçe'de rahat çalışma ortamı bulamadığını belirten Pereira'nın, Brezilya ekibine haber gönderdiği yazıldı. İşte detaylar...