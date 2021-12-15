Son dakika...Sezona Vitor Pereira yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de işler yolunda gitmiyor. Avrupa Ligi'nde grubunu üçüncü sırada bitiren ve Konferans Ligi'ne kalan sarı-lacivertliler, ligde de lider Trabzonspor'un 12 puan gerisinde yer alıyor. İnişli çıkışlı bir performans çizen Kanarya'da Pereira'nın geleceği yine tartışılıyor. Brezilya basını ise deneyimli hocayla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya attı.