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isyan etti: 'Artık 'de oynamak istiyorum'

teknik direktörü 'ın ısrarla istediği Beşiktaşlı yıldız , Fenerbahçe'ye mesaj gönderdi. Arslan, "Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum." dedi.

Giriş Tarihi: 11.01.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 11.01.2019 11:10
Tolgay Arslan isyan etti: 'Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum'

, transferinde artık günleri sayıyor.

Tolgay Arslan isyan etti: 'Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum'

Daha transfer dönemi başlamadan sarı-lacivertlilerin gündemine giren 28 yaşındaki orta saha oyuncusu için 'la temas kurulmuştu.

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Tolgay Arslan isyan etti: 'Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum'

Geçtiğimiz günlerde ikinci başkanı Serdal Adalı'nın da doğruladığı görüşmelerde artık sona gelindiği bildirildi.

Tolgay Arslan isyan etti: 'Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum'

Yeni gelişmelere göre Tolgay'ın da bir an önce çubuklu formayı giymek için kulübe, kendisi gibi gurbetçi olan Mehmet Ekici vasıtasıyla haber gönderdiği öne sürüldü.

Tolgay Arslan isyan etti: 'Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum'

'ın "'de oynamak istiyorum. Ben hazırım. En azından İstanbul'daki çalışmalara dahil olup 2. yarıya Fenerbahçe'de hazırlanabilirim" dediği öğrenildi.

Tolgay Arslan isyan etti: 'Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum'

Gelen haberlere göre iki kulübün el sıkışmak üzere olduğu ve Tolgay trasferinin birkaç gün içinde açıklanabileceği kaydedildi.

Tolgay Arslan isyan etti: 'Artık Fenerbahçe'de oynamak istiyorum'

Teknik direktör 'ın da Tolgay gelişmelerini yakından takip ettiği biliniyor.

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