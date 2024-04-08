ÖNCE SEVİNDİLER SONRA İDMAN MAÇI YAPTILAR

F.Bahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından G.Saraylı oyuncular önce kupa zaferlerini saha ortasında kutladılar. Sonrasında Muslera ve İcardi önderliğinde tribünlere giden sarı-kırmızılılar, ardından ise yedeklerin de katılımı ile çift kale idman maçı yaptılar.