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Haberler Galeri Wanda Nara'nın Süper Kupa paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı!
Giriş Tarihi: 08.04.2024 09:54 Güncelleme Tarihi: 08.04.2024 10:01

Wanda Nara'nın Süper Kupa paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı!

Tarihe geçen Süper Kupa Finali'nde beklenen oldu... U-19 takımıyla sahaya çıkan Fenerbahçe, Icardi'nin 1. dakikada kaydettiği golün ardından sahadan çekildi. Yaşananların ardından maçın hakemi Volkan Bayarslan, maçı tatil etti. Fenerbahçe'nin sahadan ayrılmasını bekleyen Galatasaraylı oyuncular sevinç gösterisinden sonra kendi arasında çift kale maçtı. Maçın ardından ise Icardi'nin eşi Wanda Nara, Fenerbahçelileri kızdıran bir paylaşım yaptı.

Wanda Nara’nın Süper Kupa paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı!

Tarihe geçen Süper Kupa maçında beklenen senaryo gerçekleşti ve Fenerbahçe sahadan çekildi. U-19 takımıyla sahaya çıkan sarı-lacivertli takım, Icardi'nin 1. dakikada attığı golün ardından sahadan çekildi.

Wanda Nara’nın Süper Kupa paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı!

HAKEM MAÇI TATİL ETTİ

Yönetici Ahmet Ketenci, 3. dakikada oyuncuları yanına çağırırken sarı-lacivertliler soyunma odasının yolunu tuttu.

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Wanda Nara’nın Süper Kupa paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı!

G.Saraylı oyuncular kupa kutlaması yaparken hakem Volkan Bayarslan maçı tatil etti. Resmi sonuç; TFF'nin alacağı karar sonrasında duyurulacak.

Wanda Nara’nın Süper Kupa paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı!

ÖNCE SEVİNDİLER SONRA İDMAN MAÇI YAPTILAR

F.Bahçe'nin sahadan çekilmesinin ardından G.Saraylı oyuncular önce kupa zaferlerini saha ortasında kutladılar. Sonrasında Muslera ve İcardi önderliğinde tribünlere giden sarı-kırmızılılar, ardından ise yedeklerin de katılımı ile çift kale idman maçı yaptılar.

Wanda Nara’nın Süper Kupa paylaşımı Fenerbahçelileri kızdırdı!

GOL TESCİL EDİLECEK

Maçın daha ilk dakikasında Barış Alper'in asisti ile ağları bulan Mauro İcardi, G.Saray kariyerindeki 56. maçında 46. Resmi golünü kaydetti. Maç 3-0 tescil edilse bile Arjantinli yıldızın golü kayıtlara geçmiş olacak.

Galatasaray - Fenerbahçe SÜPER KUPA MAÇI yarıda kaldı | Video

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