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101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

Saatte 101 bin kilometre hızla Dünya'ya doğru yaklaşan isimli asteroit için çalışmalar başlatan göktaşının en net fotoğrafını kamuoyu ile paylaştı.

Giriş Tarihi: 31.01.2019 09:47 Güncelleme Tarihi: 31.01.2019 09:59
101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

ve (), OSIRIS-REx tarafından 17 Ocak'ta çekilen göktaşının şu ana kadarki en net görüntülerini paylaştı.

101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA, BENNU'YU NÜKLEER SİLAH İLE VURACAK

Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen '' isimli astreoit ve 'ni () harekete geçirdi.

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101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan 'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen , olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.

101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

basınında yer alan haberlere göre, 'nın öncelikli planı 'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.

101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

'nın ikinci planı ise kullanmak. Bu seçenekte aracına nükleer silah yerleştirilecek ve , Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.

101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, basınına yaptığı açıklamada 'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama 'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.

101 bin kilometre hızla Dünya'ya yaklaşıyor!

NASA ÇALIŞANI DR JOSEPH NUTH UYARMIŞTI

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

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