Doktorlar gıda zehirlenmesi sandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

Hindistan'da Maksud Khan isimli 35 yaşındaki bir adam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. Doktorlar adamın gıda zehirlenmesi geçirdiğini sanıyordu, fakat asıl neden karşısında doktorlar şaşkına döndü. Adamın midesinden ağırlığı neredeyse 7 kilogram olan metal parçalar çıkartıldı. Ameliyatı yapan baş cerrah Dr. Priyank Sharma, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi. Sosyal medyada oldukça dikkat çeken bu olayda, doktorlar adamın midesinden toplamda 263 madeni para, 100 çivi ve onlarca traş bıçağı çıkardı! Taksi şöförü olan Maksud Khan, müşterilerin kendisine verdiği paraları yuttuğunu da itiraf etti. Henüz teyit edilmemiş olmasına rağmen Maksud Khan, Pica adı verilen sendromdan muzdarip olabilir. Her şeyi yiyen bir kuş türü olan Magpie'den ismini alan Pica sendromuna sahip kişiler, metal parçaları, cam parçaları, toprak gibi maddeleri yiyor. Maksud Khan, metal yeme konusunda hastaneye yatan ilk kişi değil. Mösyö Mange tout lakablı bir kişinin ömrü boyunca 18 bisiklet, 15 süper market arabası, 7 televizyon ve Cessna'nın küçük bir uçağı olmak üzere toplamda 9 ton metal tükettiği belirtiliyor.