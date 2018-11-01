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gıda si sandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

'da Maksud Khan isimli 35 yaşındaki bir adam şiddetli karın ağrısı nedeniyle hastaneye başvurdu. adamın gıda si geçirdiğini sanıyordu, fakat asıl neden karşısında doktorlar şaşkına döndü.

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Giriş Tarihi: 01.11.2018 10:06 Güncelleme Tarihi: 01.11.2018 10:15
Doktorlar gıda zehirlenmesi sandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

Adamın midesinden ağırlığı neredeyse 7 kilogram olan parçalar çıkartıldı. Ameliyatı yapan baş cerrah Dr. Priyank Sharma, gazetecilere yaptığı açıklamada daha önce böyle bir şey görmediğini söyledi.

Doktorlar gıda zehirlenmesi sandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

Sosyal medyada oldukça dikkat çeken bu olayda, adamın midesinden toplamda 263 madeni para, 100 çivi ve onlarca traş bıçağı çıkardı!

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Doktorlar gıda zehirlenmesi sandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

Taksi şöförü olan Maksud Khan, müşterilerin kendisine verdiği paraları yuttuğunu da itiraf etti.

Doktorlar gıda zehirlenmesi sandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

Henüz teyit edilmemiş olmasına rağmen Maksud Khan, Pica adı verilen sendromdan muzdarip olabilir.

Doktorlar gıda zehirlenmesi sandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

Her şeyi yiyen bir kuş türü olan Magpie'den ismini alan Pica sendromuna sahip kişiler, parçaları, cam parçaları, toprak gibi maddeleri yiyor.

Doktorlar gıda zehirlenmesi sandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

Maksud Khan, yeme konusunda hastaneye yatan ilk kişi değil.

Doktorlar gıda zehirlenmesi sandı! Midesinden çıkanlar şoke etti

Mösyö Mange tout lakablı bir kişinin ömrü boyunca 18 bisiklet, 15 süper market arabası, 7 televizyon ve Cessna'nın küçük bir uçağı olmak üzere toplamda 9 ton tükettiği belirtiliyor.

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