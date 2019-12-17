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  • Instagram'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...

'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...

Instagram'dan bu sabah itibarıyla sessiz sedasız bir değişiklik haberi geldi. Sosyal medya platformları olan Facebook, Twitter, , , Snapchat gibi uygulamalarla birlikte dünyada en fazla kullanıcıya hizmet veren fotoğraf paylaşım uygulaması , bu sabah itibarıyla önemli bir özelliği kullanıcılarına sundu. Telefonunuzu açıp Instagram uygulamasını açtığınzıda artık bu değişiklikle siz de karşılaşacaksınız. Peki kimi kullancıların hoşuna gideceği kesin olan ama kimileri için zaman kaybı olarak sayılabilecek bu değişilik ne oldu? Bu değişimin sebebi neydi? İşte Instagram'la ilgili son ve en önemli bilgiler!

Giriş Tarihi: 17.12.2019 07:09 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 08:49
Instagram'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...

Instagram'a giren herkesi yakından ilgilendiren sürpriz bir gelişme yaşandı.

Eklenen yeni özellik ile bakın ne değişecek?

Instagram'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...

Instagram'da yorum yazarken artık her kelimeye dikkat etmelisiniz. Aksi halde yorumunuzu paylaşmadan hemen önce size 'Emin misiniz' diye soracak.

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Instagram'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...

Bu ekran görüntüsünde de görüleceği üzere küfür/argo dilinde konuşanlara anında uyarı yollayacak; yapay zekanın önceden tespit edebildiği bu yorumları paylaşanların hesapları tehlikeye girecek. Gerektiğinde kapatılabilecek.

Instagram'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...

Diğer yandan 'dan gelen resmi açıklamayla bir dönemin sonu geliyor. Kullanıcılar bakın artık neyi göremeyecek?

Instagram'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...

, kullanıcıların paylaştıkları fotoğrafa odaklanmalarını ve beğeni sayısına takılmamaları gerektiğini düşündüğü için radikal bir adım atmak üzere...

Instagram'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...

Bu ekran görüntüsüne dikkatlice bakın. Farkı görebildiniz mi?

Instagram'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...

'ın yeni halinden bir görüntü daha karşınızda... Beğeni sayısını artık sadece fotoğrafı paylaşan kişinin kendisi görebilecek!

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