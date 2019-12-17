Instagram'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...
Instagram'da sessiz ama önemli değişim! Bugünden itibaren...
Instagram'dan bu sabah itibarıyla sessiz sedasız bir değişiklik haberi geldi. Sosyal medya platformları olan Facebook, Twitter, Youtube, Whatsapp, Snapchat gibi uygulamalarla birlikte dünyada en fazla kullanıcıya hizmet veren fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, bu sabah itibarıyla önemli bir özelliği kullanıcılarına sundu. Telefonunuzu açıp Instagram uygulamasını açtığınzıda artık bu değişiklikle siz de karşılaşacaksınız. Peki kimi kullancıların hoşuna gideceği kesin olan ama kimileri için zaman kaybı olarak sayılabilecek bu değişilik ne oldu? Bu değişimin sebebi neydi? İşte Instagram'la ilgili son ve en önemli bilgiler!
Giriş Tarihi: 17.12.2019
07:09
Güncelleme Tarihi: 17.12.2019
08:49
BU ALBÜMÜ PAYLAŞ