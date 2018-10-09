iOS 12.0.1 güncellemesi yayınlandı! Neler getiriyor?

Apple bugün yeni iOS 12.0.1 güncellemesini dağıtmaya başladı. Peki bu güncelleme cihazlara neler getiriyor? Bugün Apple kullanıcıları için iyi ve bazı kötü haberler var. İyi haber, Apple nihayet iPhone 12.0.1 ile birlikte şarj hatası olan cihazların sorunu giderdi. Öte yandan, kötü haber ise, iOS 12.0.1'in piyasaya sürülmesiyle birlikte Apple kullanıcıları iOS 11'e dönüş yapamayacak olmaları. Wi-Fi ve Bluetooth sorunları çözüldü Bazı iPhone kullanıcıları, cihazlarının 5GHz yerine 2.4GHz Wi-Fi ağlarına otomatik katılmasından dolayı şikayetçiydi. Bu sorun artık düzelmiş durumda. Ayrıca bazı iPhone'ların da Bluetooth'a bağlanma sorunu yaşadığı biliniyordu. Bu sorun da düzeltildi. iPad klavyesinde “.?123” tuşları ile ilgili sorunlar giderilirken, bazı video uygulamalarında altyazının görünmemesine neden olan ve Bluetooth kullanımını engelleyen sorunlar bu iOS sürümü ile ortadan kaldırılıyor. HANGİ CİHAZLARA GELDİ? – iPad Air – iPad Air 2 – iPad Pro – iPad 9.7 – iPad mini 2 – iPad mini 3 – iPad mini 4 – iPod touch 6th – iPhone 5s – iPhone SE – iPhone 6/6 Plus – iPhone 6s/6s Plus – iPhone 7/7 Plus – iPhone 8/8 Plus – iPhone X