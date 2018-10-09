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12.0.1 güncellemesi yayınlandı! Neler getiriyor?

bugün yeni 12.0.1 güncellemesini dağıtmaya başladı. Peki bu güncelleme cihazlara neler getiriyor?

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Giriş Tarihi: 09.10.2018 20:35 Güncelleme Tarihi: 09.10.2018 20:40
iOS 12.0.1 güncellemesi yayınlandı! Neler getiriyor?

Bugün kullanıcıları için iyi ve bazı kötü haberler var. İyi haber, Apple nihayet iPhone 12.0.1 ile birlikte şarj hatası olan cihazların sorunu giderdi.

iOS 12.0.1 güncellemesi yayınlandı! Neler getiriyor?

Öte yandan, kötü haber ise, 12.0.1'in piyasaya sürülmesiyle birlikte kullanıcıları iOS 11'e dönüş yapamayacak olmaları.

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iOS 12.0.1 güncellemesi yayınlandı! Neler getiriyor?

Wi-Fi ve Bluetooth sorunları çözüldü

Bazı iPhone kullanıcıları, cihazlarının 5GHz yerine 2.4GHz Wi-Fi ağlarına otomatik katılmasından dolayı şikayetçiydi. Bu sorun artık düzelmiş durumda.

iOS 12.0.1 güncellemesi yayınlandı! Neler getiriyor?
Ayrıca bazı iPhone'ların da Bluetooth'a bağlanma sorunu yaşadığı biliniyordu. Bu sorun da düzeltildi.
iOS 12.0.1 güncellemesi yayınlandı! Neler getiriyor?
iPad klavyesinde “.?123” tuşları ile ilgili sorunlar giderilirken, bazı video uygulamalarında altyazının görünmemesine neden olan ve Bluetooth kullanımını engelleyen sorunlar bu sürümü ile ortadan kaldırılıyor.
iOS 12.0.1 güncellemesi yayınlandı! Neler getiriyor?

HANGİ CİHAZLARA GELDİ?

– iPad Air
– iPad Air 2
– iPad Pro
– iPad 9.7
– iPad mini 2
– iPad mini 3
– iPad mini 4
– iPod touch 6th
– iPhone 5s
– iPhone SE
– iPhone 6/6 Plus
– iPhone 6s/6s Plus
– iPhone 7/7 Plus
– iPhone 8/8 Plus
– iPhone X

iOS 12.0.1 güncellemesi yayınlandı! Neler getiriyor?
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