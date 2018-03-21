Türkiye'nin en iyi haber sitesi

açıkladı: Nükleer silahla vuracak!

101 bin km/s hızla Dünya'ya doğru yaklaşan Bennu isimli asteroit için çalışmalar başlatan NASA nükleer silah seçeneği üzerinde de duruyor.

Giriş Tarihi: 21.03.2018 20:24 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 20:26
  • 1
  • 14
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
Gezegenimize doğru saate 101 bin kilometre hızla ilerleyen 'Bennu' isimli astreoit Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'ni () harekete geçirdi.
  • 2
  • 14
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
Yaklaşık 500 metre yüksekliğinde olan Bennu'yu "riskli" kategorisinde değerlendirilen , olası bir felaketin önüne geçmek için iki plan geliştirdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 14
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
ABD basınında yer alan haberlere göre, 'nın öncelikli planı Bennu'nun rotasını değiştirmek. 8.8 ton ağırlığında olan Hammer (Çekiç) isimli uzay aracının asteroide çarptırılarak yönünü değiştirilebileceği belirtiliyor.
  • 4
  • 14
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
'nın ikinci planı ise nükleer silah kullanmak. Bu seçenekte uzay aracına nükleer silah yerleştirilecek ve Bennu, Dünya'dan çok uzak bir mesafedeyken vurularak parçalanacak.
  • 5
  • 14
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
Projede görev yapan fizikçi Kirsten Howley, ABD basınına yaptığı açıklamada Bennu'nun 2135 yılında gezegenimize çarpma olasılığın şu an için düşük olduğunu belirtti ama 'nın buna rağmen şimdiden çalışmalar yürüttüğünün altını çizdi.
  • 6
  • 14
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA açıkladı: Nükleer silahla vuracak!

NASA ÇALIŞANI DR JOSEPH NUTH UYARMIŞTI

Peki gezegenimiz olası bir asteroid çarpmasına kadar ne kadar hazırlıklı? Hollywood filmlerinin en popüler konularından biri olan bu senaryoya cevap geçtiğimiz aylarda bilim dünyasından gelmişti.

  • 7
  • 14
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
Gezegenimizin göktaşı çarpmasına karşı hazır olmadığı uyarısında bulunan çalışanı Dr Joseph Nuth, American Geophysical Union'ın toplantısında yaptığı konuşmada sürpriz bir asteroide müdahale edecek sürenin olmayabileceğinin altını çizmişti.
BİZE ULAŞIN