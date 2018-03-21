NASA açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
101 bin km/s hızla Dünya'ya doğru yaklaşan Bennu isimli asteroit için çalışmalar başlatan NASA nükleer silah seçeneği üzerinde de duruyor.
Giriş Tarihi: 21.03.2018 20:24 Güncelleme Tarihi: 21.03.2018 20:26
NASA
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!
NASA
açıkladı: Nükleer silahla vuracak!