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yıllar sonra itiraf etti! Uzaylılar...

ABD Ajansı 14 yıl önce paraşütü açılmadığı için Utah çölüne düşen ve zamanında söylentilerine neden olan adlı uzay mekiğinin fotoğraflarını yayınladı.

Giriş Tarihi: 09.02.2019 16:07 Güncelleme Tarihi: 09.02.2019 16:08
NASA yıllar sonra itiraf etti! Uzaylılar...

websitesinde fotoğrafı, "Yıl 2004 ve uzaylılar bu işin bir parçası değil" notuyla paylaştı.

NASA yıllar sonra itiraf etti! Uzaylılar...

Yapılan açıklamada, 'in 2001 yılında güneşi incelemek için üretilmiş bir robot mekiği olduğu ve 2004 yılında, radarlar ve helikopterlerle takip edildiği ancak paraşütü açılmadığı için, saatte yaklaşık 300 kilometre hızla yere çakıldığı belirtildi.

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NASA yıllar sonra itiraf etti! Uzaylılar...

Açıklamada, çakılmaya rağmen, mekikten, normal şartlarda atmosfer tarafından yansıtılacak olan, güneş rüzgarı partikülleri elde edildiğini ve bu partüküllerin incelenecek durumda oldukları ifade edildi.

NASA yıllar sonra itiraf etti! Uzaylılar...

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NASA yıllar sonra itiraf etti! Uzaylılar...

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NASA yıllar sonra itiraf etti! Uzaylılar...

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NASA yıllar sonra itiraf etti! Uzaylılar...
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