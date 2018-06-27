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uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!

NASA tarafından yeni geliştirilen uçak parçaları ile uçakların inişte ve kalkışta oluşturduğu gürültüyü yüzde yetmiş oranında azaltmayı başardılar.

Giriş Tarihi: 27.06.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 19:44
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uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
genellikle uzay araştırmaları ve nükleer projeler üzerine çalışsa da insanlara yardımcı olacak teknolojileri de araştırıyor. Kurum geliştirdiği, uçakların inerken yarattığı gürültüyü yüzde 70 oranında azaltan parçaların testlerini tamamladı.
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uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
Langley, Virginia tesisindeki bilim adamları, Gulfstream III jetinde yeni geliştirdikleri uçak bileşenlerini test etti. Bu bileşenler arasında, havanın geçmesine izin veren gözenekli iniş takımı perdeleri ve gürültüyü azaltan birkaç farklı ekleme bulunuyordu.
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uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
Bu yeni teknolojinin ticari uçaklarda kullanılınıp kullanılmayacağı belirtilmemekle beraber 'nın insan yaşam kalitesini iyileştirmeye yönelik araştırmalar da yapmaya başlayacağı belirtiliyor.
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uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
UÇAK YOLCULUĞU SAĞLIĞIMIZI TEHDİT Mİ EDİYOR? (İŞTE 'NIN CEVABI) NASA havacılık alanında pek çok çalışmayı aynı anda yürütüyor. Örneğin havayolu yolculuklarının sağlığımıza etkileri bir süredir NASA'nın radarında. Pilot ve hosteslerin çoğu zaman "radyasyon işçileri" olarak anıldığı duymuşsunuzdur. Bunun nedeni yeryüzünden binlerce feet yükseklikte çalıştıkları süre boyunca radyasyon almaları.
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uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
Peki uçak ile seyahat eden yolcular için risk ne boyutta? Bu sorunun cevabı Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'dan () geldi.
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uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
Konuyla ilgili Business Insider'a konuşan 'nın rasyasyon uzmanı Eddie Semones kişinin aldığı radyasyon dozunun miktarı atmosfere yaklaştıkça artıyor.
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uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
Semones aynı nedenle 'nın astronotların Uluslararası Uzay İstasyonu'nunda (ISS) bir yıldan fazla kalmasına izin vermediğinin de altını çiziyor.
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