NASA uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA tarafından yeni geliştirilen uçak parçaları ile uçakların inişte ve kalkışta oluşturduğu gürültüyü yüzde yetmiş oranında azaltmayı başardılar.
Giriş Tarihi: 27.06.2018 19:13 Güncelleme Tarihi: 27.06.2018 19:44
NASA
uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA
uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA
uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA
uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA
uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA
uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!
NASA
uçakta yolculuğu kolaylaştırıyor!