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'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi

'nın daha önceden duyurduğu Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) için geri sayım bitti.

Giriş Tarihi: 16.04.2018 18:38 Güncelleme Tarihi: 16.04.2018 18:42
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'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
NASA'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin () yeni nesil gezegen keşif uydusu TESS bugün göreve başlıyor. Uydu SpaceX roketi ile bugün uzaya fırlatılacak. Fırlatma TSİ 1.32'de gerçekleşecek.
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'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
NASA'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi

Transiting Exoplanet Survey Satellite'ın (TESS) dünya dışı yaşamın keşfinde de etkili olması bekleniyor.

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'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
NASA'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
Bu nedenle bilim dünyasında yeni teleskop "gezegen avcısı" ve "uzaylı avcısı" olarak da nitelendiriliyor.
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'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
NASA'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
ABD'nin önde gelen üniversitelerinden Massachusetts Institute of Technology'de (MIT) görev yapan bilim insanları TESS'in kullanıma girmesi ile ilk 24 ayda 50 Dünya büyüklüğünde, uzaylı yaşama ev sahipliği yapabilecek gezegen keşfetmeyi umduklarını açıkladı.
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'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
NASA'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
Galaksimizde Dünya benzeri 200 milyar gezegen olduğuna dikkat çeken bilim insanları, yeterince bilgi birikimine ve teknolojiye sahip olduklarını ve TESS sayesinde söz konusu keşfin yakın bir zamanda gerçekleşebileceğini belirtiyor.
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'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
NASA'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi

NTV'ye göre, görevdeki ilk 2 yılında on binlerce yıldızı incelemesi planlanan TESS'in diğer görevleri arasında çeşitli gök cisimlerini incelemek, büyük kara delikleri ve yıldızları tanımlamaya katkı sağlamak da bulunuyor.

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'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi
NASA'nın 'gezegen avcısı' için bekleyiş sona erdi

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