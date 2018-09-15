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'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı orta çıktı

tarafından ABD'nin Clevend şehrinde bir oda geliştirildi. 'Cehennem Odası' olarak tanımlanan bu yer bakın neden yapılmış...

Giriş Tarihi: 15.09.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 15.09.2018 17:15
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'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı orta çıktı
NASA'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı ortaya çıktı

GEER ismi verilen bu oda gezegenin yüzeyinde var olan zehirli boğucu ve kavurucu şartları normale çevirmek için kullanılıyor. GEER'ı ısıtmak iki buçuk gün, soğutmak ise beş gün sürüyor.

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'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı orta çıktı
NASA'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı ortaya çıktı

GEER ilk olarak 2014 yılında hizmet vermeye başlandı fakat basına duyurulmadı. Şimdiye kadar içerisinde metal seramik kablo ve bir çok elektronik eşyanın danıklılığı test edildi.

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'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı orta çıktı
NASA'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı ortaya çıktı

VENÜS'ÜN ZORLU ŞARTLARI OLUŞTURULDU

Yüksek sıcaklık nedeniyle gezegendeki suyun kbolduğu, karbondioksitin atmosferi kapladığı ve küresel ısınmanın gezegeni yakıp kavurduğu düşünülüyor.

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'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı orta çıktı
NASA'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı ortaya çıktı

, Güneş Sistemi'nin en korkutucu mekanı olarak adlandırılıyor, bugüne kadar gezegene 8 uydu ve 10 aracı gönderildi.

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'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı orta çıktı
NASA'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı ortaya çıktı
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'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı orta çıktı
NASA'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı ortaya çıktı

UZAYLA İLGİLİ SIRADIŞI BİLGİLER

lara göre , dağlanmış biftek, sıcak metal ve knak dumanları gibi kokuyor.

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'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı orta çıktı
NASA'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı ortaya çıktı

Bir kostümü 12 milyon dolardır.

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