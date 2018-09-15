NASA'nın yaptığı 'Cehennem Odası'nın sırrı ortaya çıktı

NASA tarafından ABD'nin Clevend şehrinde bir oda geliştirildi. 'Cehennem Odası' olarak tanımlanan bu yer bakın neden yapılmış... GEER ismi verilen bu oda Venüs gezegenin yüzeyinde var olan zehirli boğucu ve kavurucu şartları normale çevirmek için kullanılıyor. GEER'ı ısıtmak iki buçuk gün, soğutmak ise beş gün sürüyor. GEER ilk olarak 2014 yılında hizmet vermeye başlandı fakat basına duyurulmadı. Şimdiye kadar içerisinde metal seramik kablo ve bir çok elektronik eşyanın dayanıklılığı test edildi. VENÜS'ÜN ZORLU ŞARTLARI OLUŞTURULDU Yüksek sıcaklık nedeniyle gezegendeki suyun kaybolduğu, karbondioksitin atmosferi kapladığı ve küresel ısınmanın gezegeni yakıp kavurduğu düşünülüyor. Venüs, Güneş Sistemi'nin en korkutucu mekanı olarak adlandırılıyor, bugüne kadar gezegene 8 uydu ve 10 uzay aracı gönderildi. UZAYLA İLGİLİ SIRADIŞI BİLGİLER Astronotlara göre uzay, dağlanmış biftek, sıcak metal ve kaynak dumanları gibi kokuyor. Bir uzay kostümü 12 milyon dolardır.