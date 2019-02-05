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Türk ekibi ayak bastı, harekete geçti

Türk ekibinin Antarktika'ya ayak bastığı gün 'nın kıtadaki yeni hazırlığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 16:16 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 16:24
Türk ekibi ayak bastı, NASA harekete geçti

3. kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ayak bastı.

Türk ekibi ayak bastı, NASA harekete geçti

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. 'ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı.

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Türk ekibi ayak bastı, NASA harekete geçti

İstanbul'dan 29 Ocak'ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibinin ilk durağı 'nın başkenti oldu.

Türk ekibi ayak bastı, NASA harekete geçti

'dan Şili'nin başkenti Santiago'ya geçen ekip, buradan ülkenin güneyinde yer alan Punta Arenas kentine, ardından 'a vardı.

Türk ekibi ayak bastı, NASA harekete geçti

Yaklaşık 30 saat süren bir yolculukla 'a ulaşan Türk ekibini bölge valisi Juan Jose Arcos karşıladı.

Türk ekibi ayak bastı, NASA harekete geçti

Güney yarım kürede yerleşimin olduğu "en son nokta" olan 'ta 2 gece konaklayan ekip, yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika'nın King George Adası'na vardı.

Türk ekibi ayak bastı, NASA harekete geçti

Türk ekibi, Antarktika Anlaşmalar Sistemi uyarınca kıtaya herhangi bir canlı organizma taşımamaları için uçaktan inerken ayaklarını dezenfektan suda temizleyerek karaya ayak bastı.

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