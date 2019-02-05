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  • Türk ekibinin Antarktika'ya ayak bastığı sırada NASA'nın ilginç bir çalışması ortaya çıktı.

Türk ekibinin Antarktika'ya ayak bastığı sırada 'nın ilginç bir çalışması ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 05.02.2019 23:28 Güncelleme Tarihi: 05.02.2019 23:35
Türk ekibinin Antarktika'ya ayak bastığı sırada NASA'nın ilginç bir çalışması ortaya çıktı.
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Türk ekibinin Antarktika'ya ayak bastığı sırada NASA'nın ilginç bir çalışması ortaya çıktı.

3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi kapsamında yola çıkan Türk ekibi, uzun bir yolculuğun ardından beyaz kıtaya ayak bastı.

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Türk ekibinin Antarktika'ya ayak bastığı sırada NASA'nın ilginç bir çalışması ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi (PolReC) koordinesinde gerçekleşen 3. Ulusal Antarktika Bilim Seferi'ne katılan ekip, kıtaya ulaşmak için yorucu ve heyecan verici bir yolculuğu geride bıraktı.

Türk ekibinin Antarktika'ya ayak bastığı sırada NASA'nın ilginç bir çalışması ortaya çıktı.

İstanbul'dan 29 Ocak'ta yola çıkan 17 kişilik Türk ekibinin ilk durağı Brezilya'nın başkenti Sao Paulo oldu.

Türk ekibinin Antarktika'ya ayak bastığı sırada NASA'nın ilginç bir çalışması ortaya çıktı.

Sao Paulo'dan Şili'nin başkenti Santiago'ya geçen ekip, buradan ülkenin güneyinde yer alan Punta Arenas kentine, ardından Puerto Williams'a vardı.

Türk ekibinin Antarktika'ya ayak bastığı sırada NASA'nın ilginç bir çalışması ortaya çıktı.

Yaklaşık 30 saat süren bir yolculukla Puerto Williams'a ulaşan Türk ekibini bölge valisi Juan Jose Arcos karşıladı.

Türk ekibinin Antarktika'ya ayak bastığı sırada NASA'nın ilginç bir çalışması ortaya çıktı.

Güney yarım kürede yerleşimin olduğu "en son nokta" olan Puerto Williams'ta 2 gece konaklayan ekip, yaklaşık 2 saat süren bir uçak yolculuğuyla Antarktika'nın King George Adası'na vardı.

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