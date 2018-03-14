Afrin şehidi Uzman Çavuş'u Kahramanmaraş'ta 10 bin kişi uğurladı

BİZİM ÜLKEMİZ DÜNYAYA BAŞ GELİR

Şehit babası Orhan Sürmen, diğer 2 oğlu Zeki ve Ferdi'yi de vatan için kurban vermeye, hazır olduğunu söyledi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında Türkiye'ye seslenen baba Sürmen şunları söyledi:

"2 tane daha oğlum var. Bunlar olmazsa ben varım. 44 yaşındayım ve şu an istesinler, ben gitmek istiyorum. Hiç kimseden korkmadık bugüne kadar, korkmayacağız. Gelsinler karşımıza kendilerine güveniyorlarsa, kalleşlik yapamasınlar. Kalleşlikle bir şey olmaz, dik ölsünler ölüyorlarsa. Herkes birbirine sahip çıksın, birbirini korusun. Bu hainlere hayatta fırsat vermeyin. Birbirinize sahip çıkın ki; herkes ne olduğunu bilsin Türkiye'nin.