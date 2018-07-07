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'da tarihi gün

'da tarihi gün. ve Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerinin yemin töreni için 'ye geldi. TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli mesajlar veren Erdoğan, "Şimdiye kadar bütün badirelerin üstesinden milletimizle geldik. Yapmamız gereken iş milletimize bakmak, onın istikametinde olmak gerekir. Değerli arkadaşlar pazartesi yapılacak yemin töreni ile yeni bir döneme atıyor. Beştepe'de muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Törene 22 cumhurbaşkanı katılacak. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Pazartesi akşam 21:00'de yeni kabineyi açıklayacağız" dedi. AK Parti grup toplantısından görüntüler

Giriş Tarihi: 07.07.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 13:03
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'da tarihi gün
Ankara'da tarihi gün

Genel Kurulu saat 14:00'te toplanacak, milletvekilleri yemin edecek. grup toplantısı için Erdoğan da saat 11:00'de Meclis'e geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı.

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'da tarihi gün
Ankara'da tarihi gün

Erdoğan, grup toplantısının ardından milletvekillerinin yemin töreninde de yer alacak.

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Ankara'da tarihi gün
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