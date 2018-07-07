Ankara'da tarihi gün

TBMM Genel Kurulu saat 14:00'te toplanacak, milletvekilleri yemin edecek. AK Parti grup toplantısı için Cumhurbaşkanı Erdoğan da saat 11:00'de Meclis'e geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanı İsmail Kahraman karşıladı.