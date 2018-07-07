Ankara'da tarihi gün. Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekillerinin yemin töreni için TBMM'ye geldi. TBMM'de partisinin grup toplantısında önemli mesajlar veren Erdoğan, "Şimdiye kadar bütün badirelerin üstesinden milletimizle geldik. Yapmamız gereken iş milletimize bakmak, onın istikametinde olmak gerekir. Değerli arkadaşlar pazartesi yapılacak yemin töreni ile Türkiye yeni bir döneme atıyor. Beştepe'de muhteşem bir göreve başlama töreni gerçekleştireceğiz. Törene 22 cumhurbaşkanı katılacak. Yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı olarak Pazartesi akşam 21:00'de yeni kabineyi açıklayacağız" dedi. AK Parti grup toplantısından görüntüler
Giriş Tarihi: 07.07.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 07.07.2018 13:03