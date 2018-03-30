Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI TARAFINDAN DUA OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu. Erbaş, duasında "Müslümanlara birlik ve beraberlik ver, her türlü tefrika ve fitneden uzak eyle Allahım. Vatanlarımıza, memleketlerimize göz diken düşmanlara fırsat verme. Allahım, vatanlarımız için bayraklarımız için şehit olan bütün şehitlerimize rahmet eyle." ifadelerini kullandı. Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç ile diğer yetkililer de yer aldı.