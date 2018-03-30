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'in ilk İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

, Kovaçi Şehitliği'ni ve 'in ilk Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti. Yıldırım, Bosna Hersek'te temaslarının son gününde başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ne gitti.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 14:36 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 14:39
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'in ilk İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile Kovaçi Şehitliği'ne çiçek bıraktı. Ardından yürüyerek şehitlik alanındaki Bosna Hersek'in ilk İzzetbegoviç'in kabrine geçen Yıldırım, Zvizdic ile buraya da çiçek bırakarak dua etti. Şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu.

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'in ilk İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI TARAFINDAN DUA OKUNDU

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu. Erbaş, duasında "Müslümanlara birlik ve beraberlik ver, her türlü tefrika ve fitneden uzak eyle Allahım. Vatanlarımıza, memleketlerimize göz diken düşmanlara fırsat verme. Allahım, vatanlarımız için bayraklarımız için şehit olan bütün şehitlerimize rahmet eyle." ifadelerini kullandı. Ziyarette, Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Reis-ul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç ile diğer yetkililer de yer aldı.

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'in ilk İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Saraybosna şehir merkezindeki Kovaçi Şehitliği'nde, 'in ilk Aliya İzzetbegoviç'in kabri, Bosna Savaşı sırasında şehit olan askerlerin mezarlarının arasındaki kubbe şeklindeki yapıda yer alıyor. Şehitliğin yanında Osmanlı mezarları da bulunuyor. Savaş sırasında hayatını kaybeden Bosnalılar, Sırp keskin nişancılarının ateşinden korunmak amacıyla gece vakti bu şehitliğe defnedildi.

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'in ilk İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

"VASİYETİMDİR, BENİ ŞEHİTLERİMİN YANINA GÖMÜN"

Aliya İzzetbegoviç'in, "Vasiyetimdir, beni şehitlerimin yanına gömün. Benim yanım onların yanıdır. Beni ayrı bir yere defnetmeyin, zira benim ziyaretime gelenler onlardan da dualarını esirgemesin, mahzun kalmasınlar." sözü üzerine vefatının ardından naaşı buraya defnedildi.

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'in ilk İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti

Müslüman mezarlarının yanında göze çarpan Hristiyan mezarları da yaşanan dram karşısında kayıtsız kalamayan ve Boşnaklarla aynı saflarda savaşan Hıristiyanlara ait mezarlar olarak şehitlikte yer alıyor.

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'in ilk İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
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'in ilk İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti
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