Giriş Tarihi: 25.04.2023 20:43
Güncelleme Tarihi: 25.04.2023
20:47
Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! O pankartı görünce otomobili durdurdu: Bu millet ne zeki!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ne yerli otomobil Togg'u kullanarak gelmişti. Yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık veren Erdoğan bazı pankartları da okudu. Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı.