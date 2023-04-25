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Haberler Galeri Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! O pankartı görünce otomobili durdurdu: Bu millet ne zeki!
Giriş Tarihi: 25.04.2023 20:43 Güncelleme Tarihi: 25.04.2023 20:47

Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! O pankartı görünce otomobili durdurdu: Bu millet ne zeki!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ne yerli otomobil Togg'u kullanarak gelmişti. Yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık veren Erdoğan bazı pankartları da okudu. Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı.

Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! O pankartı görünce otomobili durdurdu: Bu millet ne zeki!

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Gemlik'te kullandığı yerli otomobil Togg'dan araç içi görüntüler yayınlandı.

Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! O pankartı görünce otomobili durdurdu: Bu millet ne zeki!

Başkan Erdoğan, gerçekleştirilen SIRO Batarya Geliştirme ve Üretim Kampüsü Temel Atma Töreni için Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Togg Teknoloji Kampüsü'ne yerli otomobil Togg'u kullanarak geldi.

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Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! O pankartı görünce otomobili durdurdu: Bu millet ne zeki!

Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile oğlu Bilal Erdoğan eşlik etti.

Yol boyunca Başkan Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlar, aracın üzerine karanfiller attı.

Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! O pankartı görünce otomobili durdurdu: Bu millet ne zeki!

Erdoğan'ı Togg'u kullanırken görüntülemek isteyenler yoğunluğa neden olurken, kalabalık nedeniyle araç zaman zaman ilerlemekte zorlandı.

Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! O pankartı görünce otomobili durdurdu: Bu millet ne zeki!

Başkan Erdoğan Togg direksiyonunda! O pankartı görünce otomobili durdurdu: Bu millet ne zeki!

Başkan Erdoğan, yol boyunca sevgi gösterisinde bulunanlara el sallayarak karşılık verdi. Bazı pankartları okuyan Erdoğan, "Son gaz devam ama Togg elektrikli" yazılı pankarta, "Bu millet ne zeki" yorumunu yaptı.

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