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Haberler Galeri ‘Kim Milyoner Olmak İster’de anlattığı hikayesiyle gözyaşlarına boğuldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı!
Giriş Tarihi: 14.11.2021 23:04 Güncelleme Tarihi: 14.11.2021 23:11

Kim Milyoner Olmak İster’de anlattığı hikayesiyle gözyaşlarına boğuldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı!

ATV'nin ve dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı 'Kim Milyoner Olmak İster', yeni günüyle izleyicilerinin karşısına çıktı. Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla yarışma, yine izleyicileri kendisine hayran bıraktı. 'Kim Milyoner Olmak İster'de yeni sezonda büyük bir değişikliğe gidildi ve yarışmada para ağacı yenilendi. Yeni bölümde barajı geçen yarışmacılar 50, 100, 200 ve 400 bin TL gibi büyük ödüller için mücadele verdi. Bugün yayınlanan bölümde oldukça duygusal anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Nazlı Özer isimli yarışmacı, kaybettiği soru sonrası vefat eden dayısı ile ilgili hikayesini anlattı ve gözyaşlarına boğuldu. Hem yarışmacı Özer, hem ünlü sunucu İmirzalıoğlu, hem de izleyenler duygusal anlar yaşadı. İşte ayrıntılar!

‘Kim Milyoner Olmak İster’de anlattığı hikayesiyle gözyaşlarına boğuldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı!

ATV'nin ve Türkiye'nin en çok izlenilen ve beğenilen yarışma programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de anlattığı hikayesiyle gözyaşlarına boğuldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı!

Yeni günüyle izleyicilerin karşısına çıkan 'Kim Milyoner Olmak İster'de bu hafta yine yarışmacıların başarılı performansları yer aldı.

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‘Kim Milyoner Olmak İster’de anlattığı hikayesiyle gözyaşlarına boğuldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı!

Yarışmaya katılan Nazlı Özer adlı yarışmacı, 2 bin TL'lik baraj sorusuna kadar geldi.

'Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı! | Video

‘Kim Milyoner Olmak İster’de anlattığı hikayesiyle gözyaşlarına boğuldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı!

Üçüncü soruda, 'Pastırma yazı geldi', 'Pastırma sıcakları başladı' gibi ifadelere Türkiye'de genellikle hangi iki ayda yayımlanan haberlerde rastlanır?' sorusu çıktı.

‘Kim Milyoner Olmak İster’de anlattığı hikayesiyle gözyaşlarına boğuldu! Kim Milyoner Olmak İster’de yarışmacı hem kendi ağladı, hem seyircileri ağlattı!
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