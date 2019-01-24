Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

Görüşmelerde Malta ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.