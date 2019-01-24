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Malta Preca 'da

Giriş Tarihi: 24.01.2019 17:13 Güncelleme Tarihi: 24.01.2019 17:15
Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Malta Cumhurbaşkanı Marie Louise Coleiro Preca'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı.

Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

İKİ ÜLKENİN MİLLİ MARŞLARI ÇALINDI

Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Malta Marie Louise Coleiro Preca, Beştepe'de resmi törenle karşılandı. Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Marie Louise Coleiro Preca'nın alandaki yerlerini almasının ardından iki ülkenin milli marşları çalındı.

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Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

Konuk , Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı selamladı. Törende tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve o dönemin kostümlerini giyen askerler de yer aldı. Erdoğan ve Preca, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından baş başa görüşmeye geçti.

Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

Baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Preca'nın ortak basın açıklaması yapması bekleniyor. Ziyaret, Malta'dan Türkiye'ye Cumhurbaşkanı düzeyinde gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret olması nedeniyle önem taşıyor.

Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da

Görüşmelerde Malta ile Türkiye arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilerek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Ayrıca Türkiye'nin Avrupa Birliği ile ilişkileri ve üyelik süreci, bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.

Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da
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Malta Cumhurbaşkanı Preca Ankara'da
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