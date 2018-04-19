Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
TSK, Afrin'de teröristlerin evlere tuzakladığı bombaları bir alanda toplayarak kontrollü şekilde patlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın evlere tuzakladığı 103 adet bombayı imha etti.
Giriş Tarihi: 19.04.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 17:36
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Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
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Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor