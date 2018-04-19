Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor

TSK, Afrin'de teröristlerin evlere tuzakladığı bombaları bir alanda toplayarak kontrollü şekilde patlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütü YPG/PKK'nın evlere tuzakladığı 103 adet bombayı imha etti.