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Mehmetçik 'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor

, 'de teröristlerin evlere tuzakladığı bombaları bir alanda toplayarak kontrollü şekilde patlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütü /'nın evlere tuzakladığı 103 adet bombayı imha etti.

Giriş Tarihi: 19.04.2018 16:52 Güncelleme Tarihi: 19.04.2018 17:36
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Mehmetçik 'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor

, 'de teröristlerin evlere tuzakladığı bombaları bir alanda toplayarak kontrollü şekilde patlattı. Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Afrin'de terör örgütü /'nın evlere tuzakladığı 103 adet bombayı imha etti.

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Mehmetçik 'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor

, teröristlerden kurtardığı 'de güvenliği artırmak için arama tarama çalışmalarına devam ediyor.

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Mehmetçik 'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor

Dün akşam saatlerinde ekipleri, ilçe merkezinde evlere tuzaklanan 103 adet el yapımı patlayıcıyı, merkezin 3 kilometre güneyinde toplayarak, kontrollü şekilde patlattı. TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) 18 Mart'ta Afrin'i teröristlerden temizlemişti.

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Mehmetçik 'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
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Mehmetçik 'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
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Mehmetçik 'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
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Mehmetçik 'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
Mehmetçik Afrin'de hainlerin tuzakladığı bombaları bir bir imha ediyor
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