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Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:48 Güncelleme Tarihi: 30.05.2022 12:50

Salda Gölü'nde yeni proje: Dikkat çeken NASA detayı

Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Burdur'daki Salda Gölü'nde yapılacak ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansının da (NASA) çalışmalarında kullanabileceği bilim merkezinin, proje aşaması tamamlandı. NASA'nın Salda çalışmalarına katılan, Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, "Örnekleri depolayacağımız, soğuk zincirleri kurabileceğimiz bir sistemin olması, burada çalışacak herkes için son derece önemli olacak" dedi.

AA
Salda Gölü’nde yeni proje: Dikkat çeken NASA detayı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, gölde yürütülen "Mikrobiyal Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları" ile NASA'nın çalışmalarına destek olmak amacıyla Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi'ni hazırladı.

Salda Gölü’nde yeni proje: Dikkat çeken NASA detayı

Araştırmacıların hızlı sonuç elde etmelerini sağlamak ve ziyaretçileri Salda Gölü'nün bilimsel değeri konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek bilim merkezi, Beyaz Adalar karşılama alanına 620 metre mesafede, 3 bin 396 metrekarelik alana kurulacak.

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Salda Gölü’nde yeni proje: Dikkat çeken NASA detayı

NASA'nın Salda çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, AA muhabirine, Salda'nın dünyanın bildiği özel bir göl olduğunu ifade etti.

Salda Gölü’nde yeni proje: Dikkat çeken NASA detayı

Jeolojik açıdan önemli olan Salda'da değerli bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Balcı, dünyada buna benzer alanlarda özellikle genç nesle ulaşmak için bilim merkezlerinin olduğunu dile getirdi.

yapılmıştı.

Salda Gölü’nde yeni proje: Dikkat çeken NASA detayı

Balcı, bölgeye her geldiklerinde bilim merkezinin ihtiyacını hissettiklerini belirtti.

"MERKEZİN KURULMASI JEO-TURİZMİ DE HAREKETLENDİRECEK"

Merkezin, devam eden arazi çalışmalarında işlerini kolaylaştıracağını anlatan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnekleri depolayacağımız, soğuk zincirleri kurabileceğimiz bir sistemin olması, burada çalışacak herkes için son derece önemli olacak. Bu nedenle sadece NASA ekibiyle değil, bundan sonra burada yapılacak tüm çalışmalarda herkesi kapsayacak, bağdaştıracak, sinerji oluşturacak bir merkez olmalı."

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