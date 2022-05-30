Giriş Tarihi: 30.05.2022 12:48
Güncelleme Tarihi: 30.05.2022
12:50
Salda Gölü'nde yeni proje: Dikkat çeken NASA detayı
Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Burdur'daki Salda Gölü'nde yapılacak ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansının da (NASA) çalışmalarında kullanabileceği bilim merkezinin, proje aşaması tamamlandı. NASA'nın Salda çalışmalarına katılan, Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, "Örnekleri depolayacağımız, soğuk zincirleri kurabileceğimiz bir sistemin olması, burada çalışacak herkes için son derece önemli olacak" dedi.