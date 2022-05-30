Salda Gölü’nde yeni proje: Dikkat çeken NASA detayı

Balcı, bölgeye her geldiklerinde bilim merkezinin ihtiyacını hissettiklerini belirtti.

"MERKEZİN KURULMASI JEO-TURİZMİ DE HAREKETLENDİRECEK"

Merkezin, devam eden arazi çalışmalarında işlerini kolaylaştıracağını anlatan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnekleri depolayacağımız, soğuk zincirleri kurabileceğimiz bir sistemin olması, burada çalışacak herkes için son derece önemli olacak. Bu nedenle sadece NASA ekibiyle değil, bundan sonra burada yapılacak tüm çalışmalarda herkesi kapsayacak, bağdaştıracak, sinerji oluşturacak bir merkez olmalı."