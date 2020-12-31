Son dakika haberi | Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

Son dakika haberi... İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Aylin Sözer'in cenazesi Soğanlık Gasilhanesi'ndeki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak cenaze namazı için Maltepe 122 Evler Camii'ne getirildi. Cami içerisine tören pandemi önlemleri nedeniyle sadece yakın akrabaları alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.
Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in Maltepe'de son yolculuğuna uğurlandı. Sözer'in yakınları gözyaşı döktü.