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haberi | son yolculuğuna uğurlandı

haberi: Canice cinayete kurban giden öğretim görevlisi 'in cenazesi Gülsuyu 122 evler Camii'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazı sonrası Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Giriş Tarihi: 31.12.2020 15:58 Güncelleme Tarihi: 31.12.2020 16:39
Son dakika haberi | Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

haberi... İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi 'in cenazesi Soğanlık Gasilhanesi'ndeki işlemlerin ardından ailesi tarafından alınarak cenaze namazı için 122 Evler Camii'ne getirildi. Cami içerisine tören pandemi önlemleri nedeniyle sadece yakın akrabaları alındı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı.

Yakılarak öldürülen Aylin Sözer'in Maltepe'de son yolculuğuna uğurlandı. Sözer'in yakınları gözyaşı döktü.

Son dakika haberi | Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Camiye gelen Sözer'in annesi Safiye ve babası Ayhan Sözer güçlükle ayakta durdu Baba Sözer "Kızım sana ne oldu böyle" diyerek gözyaşı döktü. Anne Safiye Sözer de ayakta durmakta güçlük çekti. Bu sırada 'in oğlu 22 yaşındaki Arda Çapan, dedesinin koluna girdi. Aylin Sözer'in cenaze camideki törenin ardından Gülsuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SON DAKİKA! İstanbul'da cinayete kurban giden Aylin Sözer toprağa verildi | Video

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Son dakika haberi | Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

EN AĞIR CEZAYI ALMASI SAĞLAYACAĞIZ

Cenazeye Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Kaymakam Meftun Dallı da katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından Sözer ailesi adına açıklama yapan Avukat Okan Göler "Bir anne, bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafında katledilmiştir. Dosyayı sonuna kadar takip edeceğiz. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma devam etmektedir. Bizim tarafımızdan açıklama yapılmadığını sürece hiçbir bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz. Aile müsaade etmediği için başka bir açıklama olmayacak" dedi

Son dakika haberi | Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı
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Son dakika haberi | Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı
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