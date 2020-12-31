Son dakika haberi | Aylin Sözer son yolculuğuna uğurlandı

EN AĞIR CEZAYI ALMASI SAĞLAYACAĞIZ



Cenazeye Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ve Kaymakam Meftun Dallı da katıldı. Cenazenin defnedilmesinin ardından Sözer ailesi adına açıklama yapan Avukat Okan Göler "Bir anne, bir evlat, bir öğretmen yakılarak bir canavar tarafında katledilmiştir. Dosyayı sonuna kadar takip edeceğiz. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığında soruşturma devam etmektedir. Bizim tarafımızdan açıklama yapılmadığını sürece hiçbir bilgiye itibar edilmemesini rica ediyoruz. Aile müsaade etmediği için başka bir açıklama olmayacak" dedi