Son dakika haberi: Ve yerli otomobilde örtü kalkıyor
İlk otomobil girişimi Devrim'den 58 yıl sonra tüm hakları Türkiye'ye ait olan yeni yerli araç bugün Gebze düzenlenecek törenle tanıtılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yürür hale getirilen prototip araçla Osmangazi köprüsünden geçmesi bekleniyor. Elektrikli yerli aracın seri üretimi 2022'de başlayacak.
Giriş Tarihi: 27.12.2019
10:58
Güncelleme Tarihi: 27.12.2019
11:37
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Türkiye'nin yerli otomobili bugün Gebze'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılımıyla tanıtılacak. Erdoğan'ın tanıtımın ardından yerli otomobille Osmangazi Köprüsü'nü geçmesi bekleniyor.
TOBB öncülüğünde Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcel Grubu ve Zorlu Holding'in oluşturduğu Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) tarafından üretilecek olan yerli otomobilin ilk prototipi bugün ilk kez görücüye çıkıyor. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı tören Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenirken, aynı zamanda Bilişim Vadisi'nin resmi açılışı da yapılacak.
Erdoğan'ın kullanacağı aracın prototip özellikte olacak. Bu özellikteki araçlar normal şartlarda motor gücüyle yürümüyor, elle itilerek ya da başka bir araçla çekilerek hareket ettiriliyor. Erdoğan'ın kullanacağı aracın motorla yürür hale getirildiği öğrenildi. Araç 2022 yılında gerçek haliyle, tanıtım, üretim ve satışa hazır hale gelecek. Otomobilin dış hatlarında o tarihe kadar küçük değişiklikler olabilecek. Bu arada twitterdan paylaşılan ve otomobilin içini gösteren fotoğraflarda logo başta olmak üzere bazı detayların bilerek gizlendi detaylar tanıtıma saklandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bugün ön gösterimi yapılacak Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları Türkiye'ye ait bir otomobile kavuşulacağını belirterek, "Belki de 2023 hedeflerimizden ikisini, yani küresel markalara sahip olmayı ve değeri milyar doları aşan Turcornlar ortaya çıkarmayı bu girişimle elde etmiş olacağız" dedi.
Türkiye'nin 60 yıllık rüyası yerli otomobil TOGG bugün tanıtılıyor
TARİHİ BİR GÜN
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) 6. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni, KOSGEB Başkanlık Binası'nda gerçekleştirildi. Varank, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin Otomobili'nin bugün ön gösteriminin yapılacağını hatırlataratk şunları söyledi:
"Biliyorsunuz yarın ülkemiz için tarihi bir güne hep birlikte şahitlik edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Kamuoyunda oldukça merakla beklenen Türkiye'nin Otomobili'nin yarın Gebze'de Bilişim Vadisi'nde ön gösterimi yapılacak. Bu törenle ayrıca ülkemizin teknoloji üssü olacak Bilişim Vadisi'nin resmi açılışını da gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Otomobili ile fikri ve sınai mülkiyet hakları bize ait bir otomobile kavuşmuş olacağız. Ben şimdiden Türkiye'nin Otomobili'nin ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum."
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OTOMOBİLİN İSMİ NE OLACAK YERLİ otomobil tanıtımı öncesinde en çok tartışılan konuların başında ise yerli otomobilin isminin ne olacağı geliyor. Bu konuda herhangi bir resmi açıklama yapılmış olmasa da isminin bugün yapılacak törende açıklanabileceği ifade ediliyor. Ancak sosyal medya kullanıcıları şimdiden yerli otomobilin isminin ne olacağı konusunda tartışmaya başladı.