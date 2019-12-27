Türkiye’nin 60 yıllık rüyası yerli otomobil TOGG bugün tanıtılıyor
1958'den bu yana Türkiye'nin her seferinde yarıda kalan yerli otomobil rüyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla gerçeğe dönüşüyor. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek törenle yüzde 100 elektrikli C-SUV modeli Türkiye'nin otosu görücüye çıkacak. İlk test sürüşünü de Başkan Erdoğan'ın yapması bekleniyor.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:02
Yerli otomobil TEKNOSAB'da üretilecek 27.12.2019 | 11:19
07:07
00:54
Kanalİstanbul'a onay veren isim görevden alındı 27.12.2019 | 10:40
03:14
02:38
Türkiye’nin 60 yıllık rüyası yerli otomobil TOGG bugün tanıtılıyor 27.12.2019 | 10:24
05:04
01:04
14:21
2020 yılı asgari ücreti Net 2 bin 324,70 TL olarak açıklandı! 26.12.2019 | 17:23
05:29
37:32
19:39
Kanalİstanbul Türkiye için neden önemli? 26.12.2019 | 16:06
03:27
Yerli otomobilden yeni görüntü! İlk ön gösterimi yarın gösterilecek 26.12.2019 | 15:11
01:00
Yerli otomobilin içinden ilk görüntü yayınlandı 26.12.2019 | 15:09
00:09
Yerli otomobilden "Tam şarj" başlıklı yeni görüntü 26.12.2019 | 14:33
01:53
2020 yılı Asgari Ücreti bugün açıklanıyor! 26.12.2019 | 14:05
01:18
02:25
00:49
HDP'li belediyenin hayvan barınağında havan mermisi bulundu! 26.12.2019 | 13:17
03:46
İBB’deki CHP’li üyelerin tamamı Kanal İstanbul lehine oy vermiş! 26.12.2019 | 12:30