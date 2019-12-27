Türkiye’nin 60 yıllık rüyası yerli otomobil TOGG bugün tanıtılıyor

1958'den bu yana Türkiye'nin her seferinde yarıda kalan yerli otomobil rüyası, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde kurulan Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) çalışmalarıyla gerçeğe dönüşüyor. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde düzenlenecek törenle yüzde 100 elektrikli C-SUV modeli Türkiye'nin otosu görücüye çıkacak. İlk test sürüşünü de Başkan Erdoğan'ın yapması bekleniyor.