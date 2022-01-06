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Haberler Galeri Son dakika: Savunma Sanayii'nde tarihi gün! Başkan Erdoğan tek tek inceledi
Giriş Tarihi: 06.01.2022 19:59 Güncelleme Tarihi: 06.01.2022 20:02

Son dakika: Savunma Sanayii'nde tarihi gün! Başkan Erdoğan tek tek inceledi

Son dakika haberleri: TUSAŞ'ın Kahramankazan'daki ana yerleşkesinde, Milli Muharip Uçak Mühendislik Merkezi, Türkiye'nin en büyük kompozit üretim binası, Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayii Bölgesi gibi geleceğin milli teknolojileri için büyük önem taşıyan merkezler, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle açıldı. Başkan Erdoğan, törende yaptığı açıklamada, Milli Muharip uçak için tarih verdi, "2023'te hangardan çıkarıp tüm dünyaya göstereceğiz." dedi. Öte yandan Erdoğan, törenden önce yerli ve milli teknolojileri tek tek inceledi.

Son dakika: Savunma Sanayii’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan tek tek inceledi

Son dakika haberleri: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TUSAŞ tesislerindeki, Milli Teknolojiler ve Yeni Yatırımlar Toplu Açılış ve Tanıtım Töreni'ne katıldı.

Son dakika: Savunma Sanayii’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan tek tek inceledi

Başkan Erdoğan, törenden önce yerli ve milli teknolojileri tek tek inceledi.

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Son dakika: Savunma Sanayii’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan tek tek inceledi

Başkan Erdoğan'a,

Son dakika: Savunma Sanayii’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan tek tek inceledi
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Son dakika: Savunma Sanayii’nde tarihi gün! Başkan Erdoğan tek tek inceledi
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