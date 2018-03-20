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Son dakika: 'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Operasyon'u ile teröristlerden temizlenmişti. Teröristlerden arındırılan Afrin şehir merkezinden yeni ve son dakika fotoğrafları gelmeye devam ediyor. 'li teröristlerin açtığı binalardan geçiş sağlanılan delikler görüntülendi. Birçok kamu binası YPG/ tarafından terör yuvasına dönüştürülmüştü. İşte TSK ve ÖSO'nun girmesiyle şehirden kaçan YPG'li teröristlerin açtığı ve harabeye dönen tüneller böyle görüntülendi.

Giriş Tarihi: 20.03.2018 14:27 Güncelleme Tarihi: 20.03.2018 15:37
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Son dakika: 'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!
Son dakika: YPG'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!

KAÇIP BIRAKILAN TÜNELLER GÖRÜNTÜLENDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Operasyon'u ile teröristlerden temizlenmişti. Teröristlerden arındırılan Afrin şehir merkezinden yeni ve son dakika fotoğrafları gelmeye devam ediyor. 'li teröristlerin açtığı binalardan geçiş sağlanılan delikler görüntülendi.

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Son dakika: 'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!
Son dakika: YPG'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!

ŞEHİRDEN KAÇTILAR

Birçok kamu binası / tarafından terör yuvasına dönüştürülmüştü. İşte TSK ve ÖSO'nun girmesiyle şehirden kaçan YPG'li teröristlerin açtığı ve harabeye dönen tüneller böyle görüntülendi.

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Son dakika: 'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!
Son dakika: YPG'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!

BÖLGEYE YOĞUN YARDIM VAR

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) başarıyla yürüttüğü ı kapsamında Suriye'nin Halep'e bağlı ilçesinde köy ve beldeleri teröristlerden temizlenen siviller, evlerine dönmenin heyecanını yaşıyor. Afrin bölgesinde sokaklar yeniden canlanırken, ekonomi ve yaşamda tekrar eski günlerine dönmeye başlıyor. TSK ve kızılay tarafından bölgeye yoğun gıda ve giyecek yardımı yapılıyor.

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Son dakika: 'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!
Son dakika: YPG'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!

GÜVENLİ ORTAM SAĞLANIYOR

Mehmetçik ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) mensupları da, terör örgütü /'dan kurtarılan belde ve köylerde güvenli ortamı sağladıktan sonra sivillerin evlerine yerleşmelerine yardımcı oluyor.

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Son dakika: 'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!
Son dakika: YPG'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!

Öte yandan yaşadığı köyün terörden temizlenmesiyle evlerine dönen siviller, terör örgütü /'nın halka uyguladığı zulmü anlattı.

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Son dakika: 'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!
Son dakika: YPG'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!

Örgütün çocuklarını silah zoruyla alıp götürdüğünü ifade eden siviller aynı şekilde mallarının da elinden alındığını belirtti.

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Son dakika: 'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!
Son dakika: YPG'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!

Üzerindeki elbise ve yiyecek birkaç şeylerinden başka bir şeylerinin olmadığını ifade eden sivil halk, Türk askerinin 'e gelmesinden dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti

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