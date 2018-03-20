Son dakika: YPG'nin bırakıp kaçtığı o tüneller böyle görüntülendi!

Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu tarafından gerçekleştirilen Zeytin Dalı Operasyon'u ile Afrin teröristlerden temizlenmişti. Teröristlerden arındırılan Afrin şehir merkezinden yeni ve son dakika fotoğrafları gelmeye devam ediyor. YPG'li teröristlerin açtığı binalardan geçiş sağlanılan delikler görüntülendi. Birçok kamu binası YPG/PKK tarafından terör yuvasına dönüştürülmüştü. İşte TSK ve ÖSO'nun girmesiyle şehirden kaçan YPG'li teröristlerin açtığı ve harabeye dönen tüneller böyle görüntülendi.