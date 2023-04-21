ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI 2023 BAŞVURU || 22 bin 43 Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanları

Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için araştırmalar başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde personel alımının yapılacağını bildirmişti. Resmi Gazete'de Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve tarihleri belli oldu. Taşra ve merkez teşkilatlarında çalıştırılmak üzere KPSS şartları personel alımı böylece bayramdan sonra başlayacak. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde toplam 22 bin 43 kişi istihdam edilecek. Peki, Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve kontenjanları