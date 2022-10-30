Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 30 Ekim çeyrek altın ve gram altın alış – satış fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu araştırılmaya başladı. Kısa bir aradan sonra yeniden bin TL üstünü gören altın gram fiyatı inişli çıkışlı grafikte seyretmeye devam ediyor. Kapalıçarşı verileri ile takip edilen grafik üzerinde altın fiyatları düştü mü yükseldi mi soruları yanıt arıyor. TCMB kararı ardından yükselişe geçen grafik yatırım ve birikim yapacakları harekete geçirdi. Yeniden kırmızı renge bürünen grafiğin toparlanması bekleniyor. İşte, 30 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı…