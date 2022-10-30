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Haberler Yaşam Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 30 Ekim çeyrek altın ve gram altın alış – satış fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 30.10.2022 07:06 Güncelleme Tarihi: 30.10.2022 07:06

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 30 Ekim çeyrek altın ve gram altın alış – satış fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları hafta sonu da sorgulananlar arasında yerini aldı. Ekonomi haberleri arasında ilk sırayı alan altın piyasası hafta başında yükselmeye geçmişken hafta sonunda grafikte aşağı yönlü hareket gözlemlenmeye başladı. 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı yeni hafta öncesinde araştırılıyor. Yeniden bin TL üzerini gören altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ile sorgulanıyor. İşte, 30 Ekim 2022 Pazar canlı altın fiyatları grafiği ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 30 Ekim çeyrek altın ve gram altın alış – satış fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar sorusu araştırılmaya başladı. Kısa bir aradan sonra yeniden bin TL üstünü gören altın gram fiyatı inişli çıkışlı grafikte seyretmeye devam ediyor. Kapalıçarşı verileri ile takip edilen grafik üzerinde altın fiyatları düştü mü yükseldi mi soruları yanıt arıyor. TCMB kararı ardından yükselişe geçen grafik yatırım ve birikim yapacakları harekete geçirdi. Yeniden kırmızı renge bürünen grafiğin toparlanması bekleniyor. İşte, 30 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı…

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 30 Ekim çeyrek altın ve gram altın alış – satış fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükselişe geçen grafik yeniden inişli çıkışlı bir seyirde. İşte 30 Ekim 2022 Pazar altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

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Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 30 Ekim çeyrek altın ve gram altın alış – satış fiyatları kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 30 EKİM 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 900,92

SATIŞ: 929,38

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Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 30 Ekim çeyrek altın ve gram altın alış – satış fiyatları kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.615,00

SATIŞ: 6.695,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 30 Ekim çeyrek altın ve gram altın alış – satış fiyatları kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.447,00

SATIŞ: 6.527,00

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