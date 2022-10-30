Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 30 Ekim çeyrek altın ve gram altın alış – satış fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları hafta sonu da sorgulananlar arasında yerini aldı. Ekonomi haberleri arasında ilk sırayı alan altın piyasası hafta başında yükselmeye geçmişken hafta sonunda grafikte aşağı yönlü hareket gözlemlenmeye başladı. 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı yeni hafta öncesinde araştırılıyor. Yeniden bin TL üzerini gören altın fiyatları bugün ne kadar sorusu ile sorgulanıyor. İşte, 30 Ekim 2022 Pazar canlı altın fiyatları grafiği ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son dakika…