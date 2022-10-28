Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 28.10.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 06:59

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları güncel ve anlık rakamları ile 28 Ekim 2022 Cuma günü de en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, bir süredir hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. İki haftadır kritik eşiğin sınırında seyreden altının gram fiyatı, bugün 996 TL'den işlem görüyor. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı son dakika verileri ile 28 Ekim 2022 Cuma altın fiyatları alış-satış rakamları…