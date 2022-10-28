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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi? 
Giriş Tarihi: 28.10.2022 06:59 Güncelleme Tarihi: 28.10.2022 06:59

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları güncel ve anlık rakamları ile 28 Ekim 2022 Cuma günü de en sık araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Yatırım yapmak isteyen vatandaşlar, bir süredir hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları alış-satış rakamlarını yakından takip ediyor. İki haftadır kritik eşiğin sınırında seyreden altının gram fiyatı, bugün 996 TL'den işlem görüyor. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar oldu, düştü mü, yükseldi mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı son dakika verileri ile 28 Ekim 2022 Cuma altın fiyatları alış-satış rakamları…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları canlı, güncel ve anlık verileriyle yatırım ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir süredir dalgalı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün kritik eşik seviyesinde yer alıyor. Kapalıçarşı'dan alınan anlık verilere göre gram altın fiyatı, sabah saat 7:00 itibarıyla 996 TL'den alıcı bulurken 22 ayar bilezik ise 937 TL'den işlem görüyor. Bu noktada ise ''Bugün cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu?'' sorularına yanıt aranıyor. İşte, Kapalıçarşı anlık verileri ile 28 Ekim 2022 Cuma altın fiyatları son durum…

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte 28 Ekim 2022 Cuma altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

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ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 28 EKİM 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 907,95

SATIŞ: 937,35

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.670,00

SATIŞ: 6.753,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP EKRANI: 28 Ekim 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.639,00

SATIŞ: 6.739,00

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