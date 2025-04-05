ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 5 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI



ALIŞ(TL) 3.709,52

SATIŞ(TL) 3.710,58

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Canlı Rakamlar ➥ Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!