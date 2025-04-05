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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 5 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:12
Güncelleme Tarihi: 05.04.2025
09:13
ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 5 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 5 Nisan 2025 hafta sonu sabahında gram altın 3.709,52 TL, çeyrek altın 6.226,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yükselişteki son gelişmeler yatırımcının dikkatini çekerken sarı metal için araştırmalar sürüyor. Peki, 5 Nisan 2025 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları