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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 5 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 05.04.2025 09:12 Güncelleme Tarihi: 05.04.2025 09:13

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 5 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın piyasasında hareketlilik devam ediyor. 5 Nisan 2025 hafta sonu sabahında gram altın 3.709,52 TL, çeyrek altın 6.226,00 TL seviyelerinde işlem görüyor. Yükselişteki son gelişmeler yatırımcının dikkatini çekerken sarı metal için araştırmalar sürüyor. Peki, 5 Nisan 2025 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 5 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatlarındaki anlık hareketlilik yakından takip ediliyor. Haftaya yükselişle başlayan gram altın, yatırımcının odağında. Çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik alış-satış fiyatlarıyla öne çıkıyor. İşte 5 Nisan 2025 güncel altın fiyatları.

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 5 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.709,52

SATIŞ(TL) 3.710,58

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 5 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.226,00

SATIŞ(TL) 6.354,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 5 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 25.497,00

SATIŞ(TL) 25.892,00

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ALTIN FİYATLARI GÜNCEL RAKAMLAR 5 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.038,10

SATIŞ(USD) 3.038,97

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