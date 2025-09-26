Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.09.2025 06:50 Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 06:53

Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Güncel altın fiyatları yatırımcılar ve Kapalıçarşı'yı ziyaret etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını güncel alış satış rakamlarıyla merak konusu oldu. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dolar kurundaki hareketlilik kuyumcuları doğrudan etkiliyor. Peki, 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı takip ekranı ile Kapalıçarşı'daki güncel durum.

Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükseliş seyrini bozmadı. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve dolar kurundaki hareketlilik, altın piyasasına yön vermeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren açıklanan veriler, altındaki son tabloyu gözler önüne serdi. İşte 26 Eylül güncel veriler ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı;

Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.764,54 dolar
SATIŞ: 3.764,97 dolar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 34.053,00 TL
SATIŞ: 34.568,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ: 4.994,34 TL
SATIŞ: 4.995,03 TL

GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 4.670,56 TL
SATIŞ: 4.885,32 TL

Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI

ALIŞ: 8.370,00 TL
SATIŞ: 8.442,00 TL

Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 33.375,00 TL
SATIŞ: 33.660,00 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 34.248,00 TL
SATIŞ: 34.564,00 TL

Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 16.739,00 TL
SATIŞ: 16.895,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ