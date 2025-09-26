Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları haftanın son işlem gününde de yükseliş seyrini bozmadı. Yatırımcılar ve vatandaşlar "Gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Küresel ekonomideki dalgalanmalar ve dolar kurundaki hareketlilik, altın piyasasına yön vermeye devam ediyor. Günün ilk saatlerinden itibaren açıklanan veriler, altındaki son tabloyu gözler önüne serdi. İşte 26 Eylül güncel veriler ile 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı;