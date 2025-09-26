Haberler
Altın fiyatları istikrarı sürdürüyor: 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 26.09.2025 06:50
Güncelleme Tarihi: 26.09.2025 06:53
Güncel altın fiyatları yatırımcılar ve Kapalıçarşı'yı ziyaret etmeye hazırlanan vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve Cumhuriyet altını güncel alış satış rakamlarıyla merak konusu oldu. Küresel piyasalardaki dalgalanmalar ve dolar kurundaki hareketlilik kuyumcuları doğrudan etkiliyor. Peki, 26 Eylül 2025 tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte canlı takip ekranı ile Kapalıçarşı'daki güncel durum.