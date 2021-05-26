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Haberler Yaşam Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Canlı gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?
Giriş Tarihi: 26.05.2021 16:22 Güncelleme Tarihi: 26.05.2021 16:28

hareketliliği: Canlı gram, cumhuriyet, ata, bilezik ve çeyrek , kaç para?

, piyasaların üçüncü işlem gününün sonuna yaklaşırken, yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları pandemi sürecinin en başından beri ciddi yükseliş içerisinde bulunuyor. 'dan ise güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili bilgileri gelmeye devam ediyor. Bu noktada altının gram fiyatı merak konusu oluyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve bilezik fiyatları da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Buna göre, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek ? İşte 26 Mayıs Çarşamba güncel ve canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Canlı gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Piyasaların kalbinin attığı 'dan güncel ve canlı ile ilgili bilgileri gelmeye devam ediyor. Pandeminin ilk döneminden beri hareketli bir grafik geçiren altının izleyeceği yön yatırımını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Geçen aylardaki zirveyi gören sarı metaldeki yükseliş yerini durağanlığa bırakırken bugün gram altın 517 TL iken çeyrek altın fiyatı 831 liradan işlem görüyor. Buna göre, bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek ? İşte 26 Mayıs Çarşamba güncel ve canlı altın fiyatları!

Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Canlı gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 466,07

SATIŞ: 498,10

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Canlı gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.417,00

SATIŞ: 3.469,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Canlı gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.394,00

SATIŞ: 3.474,00

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Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Canlı gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.654,00

SATIŞ: 1.700,00

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