Altın fiyatları son dakika hareketliliği: Canlı gram, cumhuriyet, ata, 22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar, kaç para?

Altın fiyatları, piyasaların üçüncü işlem gününün sonuna yaklaşırken, yatırımcıların gündeminde yer almaya devam ediyor. Bilindiği üzere, altın fiyatları pandemi sürecinin en başından beri ciddi yükseliş içerisinde bulunuyor. Kapalıçarşı'dan ise güncel ve canlı altın fiyatları ile ilgili son dakika bilgileri gelmeye devam ediyor. Bu noktada altının gram fiyatı merak konusu oluyor. ONS ile beraber çeyrek, yarım, ata, tam, cumhuriyet ve 22 ayar bilezik fiyatları da yukarı yönlü bir ivme çiziyor. Buna göre, 22 ayar bilezik, gram, cumhuriyet, ata ve çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 26 Mayıs Çarşamba güncel ve canlı altın fiyatları!