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Haberler Yaşam Altın fiyatları toparlanıyor! 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 24.10.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 08:05

Altın fiyatları toparlanıyor! 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün de ekonomi gündemindeki yerini aldı. Birkaç haftadır düşük seyirde ilerleyen altın fiyatları geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaşılan Merkez Bankası faiz kararı sonrası faizin düşürülmesiyle yeniden yükselişe geçti. Kararın ardından yatırım ya da birikim yapacaklar 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları hakkında araştırmalara başladı. 24 Ekim 2022 Pazartesi günü altının gram fiyatı yeniden bin TL üzerini görüyor. İşte, canlı altın fiyatları grafiği ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son dakika

Altın fiyatları toparlanıyor! 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde araştırılmaya başladı. Uzun bir aradan sonra son birkaç haftadır bin TL altını gören altın gram fiyatı yeniden toparlanıyor. Kapalıçarşı verileri ile takip edilen grafik üzerinde altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi soruları yanıt arıyor. TCMB kararı ardından yükselişe geçen grafik yatırım ve birikim yapacakları harekete geçirdi. İşte, 24 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı…

Altın fiyatları toparlanıyor! 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Düşük seyrin ardından yükseliş başlıyor. İşte 24 Ekim 2022 Pazartesi altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

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Altın fiyatları toparlanıyor! 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 24 EKİM 2022

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 911,92

SATIŞ: 944,38

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları toparlanıyor! 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.692,00

SATIŞ: 6.857,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları toparlanıyor! 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.692,00

SATIŞ: 6.857,00

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