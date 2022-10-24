Altın fiyatları toparlanıyor! 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün de ekonomi gündemindeki yerini aldı. Birkaç haftadır düşük seyirde ilerleyen altın fiyatları geçtiğimiz gün kamuoyu ile paylaşılan Merkez Bankası faiz kararı sonrası faizin düşürülmesiyle yeniden yükselişe geçti. Kararın ardından yatırım ya da birikim yapacaklar 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları hakkında araştırmalara başladı. 24 Ekim 2022 Pazartesi günü altının gram fiyatı yeniden bin TL üzerini görüyor. İşte, canlı altın fiyatları grafiği ile çeyrek altın ve gram altın fiyatı son dakika…