Altın fiyatları toparlanıyor! 24 Ekim Pazartesi bugün güncel çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde araştırılmaya başladı. Uzun bir aradan sonra son birkaç haftadır bin TL altını gören altın gram fiyatı yeniden toparlanıyor. Kapalıçarşı verileri ile takip edilen grafik üzerinde altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi soruları yanıt arıyor. TCMB kararı ardından yükselişe geçen grafik yatırım ve birikim yapacakları harekete geçirdi. İşte, 24 Ekim 2022 çeyrek altın ve gram altın fiyatı…