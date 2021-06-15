Güncel olarak araştırılan altın fiyatları son dakika hareketliliği yakından takip ediliyor. Son dönemde yükseliş gösteren sarı metal alış ve satış fiyatlarındaki dengenin ardından 15 Haziran Salı sabahı aşağı yönlü hareket gösteren altın fiyatları anlık olarak yükseldi. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada merak konusu olurken 15 Haziran Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika bilgisi.