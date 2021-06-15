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Haberler Yaşam Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! Son Dakika: 15 Haziran Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Giriş Tarihi: 15.06.2021 13:16 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 13:17

Altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor! : 15 Haziran Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek ne kadar, kaç TL oldu?

Güncel olarak araştırılan hareketliliği yakından takip ediliyor. Son dönemde yükseliş gösteren sarı metal alış ve satış fiyatlarındaki dengenin ardından 15 Haziran Salı sabahı aşağı yönlü hareket gösteren altın fiyatları anlık olarak yükseldi. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle canlı rakamlar bu noktada merak konusu olurken 15 Haziran Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı ve güncel rakamlar ile son dakika bilgisi.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik başladı! 15 Haziran Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ile ilgili haberleri takip edilmeye devam ediliyor. 15 Haziran bugün 22 ayar bilezik 461 liradan işlem görürken gram altın ise 512 liradan işlem görmektedir. İnişli çıkışlı grafiği nedeniyle alış ve satış fiyatları bu noktada önem kazanırken özellikle salgın sürecinde iyi bir yatırım aracı olarak görülmekte olup ekonominin merkezinde yer almaya devam etmektedir. Bu kapsamda; bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu? Canlı rakamlar ile altın fiyatları son dakika bilgileri.

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik başladı! 15 Haziran Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 461,45

SATIŞ: 493,30

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik başladı! 15 Haziran Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.360,00

SATIŞ: 3.442,00

SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik başladı! 15 Haziran Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.331,00

SATIŞ: 3.382,00

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SON DAKİKA | Altın fiyatlarında sürpriz hareketlilik başladı! 15 Haziran Salı bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 3.217,68

SATIŞ: 3.283,02

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