Altın fiyatlarında son dakika hareketi! 23 Haziran 2021 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?

Bir süredir 500 TL'nin üzerindeki fiyatlarla dikkatleri üzerine çeken altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yatırımcıların gündem maddesi olmaya devam ediyor. Sarı metalin grafiğindeki yukarı yönlü hareketin tersine dönmesiyle beraber bu sabah gelen verilerde gram fiyatının 496 TL seviyelerine kadar gerilediği gözlemlendi. Özellikle düğün sezonuyla beraber gün içerisinde milyonlar "23 Haziran bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç lira?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri canlı ve güncel rakamlar…