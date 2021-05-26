Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle gün içerisinde yatırımcıların gündemine gelmeye devam ediyor. Son dönemde grafiğinde yukarı yönlü hareketlerle ilgi gören sarı metal serbest piyasalardan gelen son dakika verilerine göre; gram fiyatı 516, çeyrek fiyatı ise 831 TL'den işlem görüyor. Bu noktada ise "26 Mayıs 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte son dakika altın fiyatları ile Kapalıçarşı'dan gelen canlı ve güncel rakamlar…