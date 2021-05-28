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Haberler Yaşam Anlık Altın Fiyatları Son Dakika Gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 27.05.2021 18:07 Güncelleme Tarihi: 28.05.2021 20:00

Anlık Gelişmeler: Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Son dönemlerdeki yükseliş hareketiyle gram fiyatı 500 TL'nin üzerinde seyreden gelişmeleriyle yatırımcıların gündeminde kalmaya devam ediyor. Serbest piyasalardaki güncel ve canlı rakamlar bu noktada yakından takip edilirken öte yandan "27 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. Altın fiyatları düşecek mi sorusu bu noktada merak edilirken sarı metalin önümüzdeki günlerde nasıl bir yön izleyeceği özellikle yatırımlarını bu alanda gerçekleştiren kişilerce merak konusu haline geliyor. İşte canlı ve güncel rakamlar…

Son Dakika Altın Fiyatları 27 Mayıs canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

gelişmeleriyle gündemde yer almaya devam ediyor. Son aylarda ani iniş ve çıkışlarıyla gündeme gelen sarı metal serbest piyasalardan gelen canlı ve güncel rakamlara göre yükseliş hareketini sürdürüyor. Bu kapsamda altının gram fiyatı 514 TL olarak kaydedilirken çeyrek fiyatı ise 828 TL'den işlem görüyor. Buna göre; "27 Mayıs Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte canlı ve güncel rakamları ile altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Son Dakika Altın Fiyatları 27 Mayıs canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 465,23

SATIŞ: 497,30

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Son Dakika Altın Fiyatları 27 Mayıs canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 3.418,00

SATIŞ: 3.470,00

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Son Dakika Altın Fiyatları 27 Mayıs canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ATA ALTIN

ALIŞ: 3.388,00

SATIŞ: 3.477,00

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Son Dakika Altın Fiyatları 27 Mayıs canlı rakamlar! Bugün 22 Ayar bilezik, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 1.650,00

SATIŞ: 1.701,00

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