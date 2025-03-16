YENİ HAFTA FIRSAT KATALOĞU | BİM aktüel kataloğu 18 - 21 Mart indirimleri: Derin dondurucu, filtre kahve makinesi...

BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 18-21 Mart tarihleri arasında mutfakta ve evde işlerinizi kolaylaştıracak birçok elektrikli eşya satışa çıkıyor. Derin dondurucudan stand mikserine, vakum makinesinden ekmek kızartma makinesine kadar birçok farklı ürün alıcılarını bekliyor. Ayrıca, şarjlı süpürge ve dijital çay makinesi gibi pratik cihazlar da uygun fiyatlarla satışta sunuluyor. İşte, BİM'in yeni haftaya özel ürünleri!