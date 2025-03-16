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YENİ HAFTA FIRSAT KATALOĞU | BİM aktüel kataloğu 18 - 21 Mart indirimleri: Derin dondurucu, filtre kahve makinesi...
Giriş Tarihi: 16.03.2025 08:19
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025
08:19
YENİ HAFTA FIRSAT KATALOĞU | BİM aktüel kataloğu 18 - 21 Mart indirimleri: Derin dondurucu, filtre kahve makinesi...
BİM, 18-21 Mart tarihleri arasında yeni aktüel ürünler kataloğuyla yine dikkat çekiyor. Bu hafta mutfak ve ev elektroniği alanında geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Siyah Cam Ankastre Set, mikrodalga fırın, mikser ve vakum makinesi gibi birçok kullanışlı ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Özellikle Türk kahve makinesi ve filtre kahve makinesi seçenekleri de alışverişseverlerin beğenisine sunulacak. İşte, BİM aktüel yeni hafta kataloğundaki fırsatlar!