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Haberler Yaşam YENİ HAFTA FIRSAT KATALOĞU | BİM aktüel kataloğu 18 - 21 Mart indirimleri: Derin dondurucu, filtre kahve makinesi...
Giriş Tarihi: 16.03.2025 08:19 Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 08:19

YENİ HAFTA FIRSAT KATALOĞU | BİM aktüel kataloğu 18 - 21 Mart indirimleri: Derin dondurucu, filtre kahve makinesi...

BİM, 18-21 Mart tarihleri arasında yeni aktüel ürünler kataloğuyla yine dikkat çekiyor. Bu hafta mutfak ve ev elektroniği alanında geniş bir ürün yelpazesi sunuluyor. Siyah Cam Ankastre Set, mikrodalga fırın, mikser ve vakum makinesi gibi birçok kullanışlı ürün uygun fiyatlarla raflardaki yerini alacak. Özellikle Türk kahve makinesi ve filtre kahve makinesi seçenekleri de alışverişseverlerin beğenisine sunulacak. İşte, BİM aktüel yeni hafta kataloğundaki fırsatlar!

YENİ HAFTA FIRSAT KATALOĞU | BİM aktüel kataloğu 18 - 21 Mart indirimleri: Derin dondurucu, filtre kahve makinesi...

BİM'in yeni haftaya özel aktüel ürünler kataloğu belli oldu! 18-21 Mart tarihleri arasında mutfakta ve evde işlerinizi kolaylaştıracak birçok elektrikli eşya satışa çıkıyor. Derin dondurucudan stand mikserine, vakum makinesinden ekmek kızartma makinesine kadar birçok farklı ürün alıcılarını bekliyor. Ayrıca, şarjlı süpürge ve dijital çay makinesi gibi pratik cihazlar da uygun fiyatlarla satışta sunuluyor. İşte, BİM'in yeni haftaya özel ürünleri!

YENİ HAFTA FIRSAT KATALOĞU | BİM aktüel kataloğu 18 - 21 Mart indirimleri: Derin dondurucu, filtre kahve makinesi...

BİM 18 MART SALI AKTÜEL KATALOĞU

  • Tuvalet Kağıdı 48'li 275 TL
  • Kağıt Havlu 16'lı 165 TL
  • Bebek Bezi Fırsat Paketi 325 TL
  • Hijyenik Ped 65 TL
  • Sıvı Sabun 4 L 75 TL
  • Islak Havlu 29 TL

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YENİ HAFTA FIRSAT KATALOĞU | BİM aktüel kataloğu 18 - 21 Mart indirimleri: Derin dondurucu, filtre kahve makinesi...
  • Piliç Kadınbudu Köfte 1000 g 109 TL
  • Piliç Döner 700 g 159 TL
  • Dana Steak Burger 3x120 g 189 TL
  • Uzun Sosis 1000 g 85 TL
  • Dilimli Dana Macar Salam 3x50 g 69 TL
  • Yarım Yağlı Yoğurt 5 kg 169,50 TL
YENİ HAFTA FIRSAT KATALOĞU | BİM aktüel kataloğu 18 - 21 Mart indirimleri: Derin dondurucu, filtre kahve makinesi...
  • Basmati Pirinç 69,50 TL
  • Mardin Kırmızı Mercimek 49,50 TL
  • Bulgur Çeşitleri 1 kg 28,50 TL
  • Ekonomik Pilavlık Pirinç 5 kg 159 TL
  • Makarna Çeşitleri 500 g 24,75 TL
  • 800 g Haşlanmış Bakliyat Çeşitleri 29,75 TL

YENİ HAFTA FIRSAT KATALOĞU | BİM aktüel kataloğu 18 - 21 Mart indirimleri: Derin dondurucu, filtre kahve makinesi...

21 MART CUMA BİM AKTÜEL KATALOĞU

  • Siyah Cam Ankastre Set 8.950 TL
  • Mikrodalga Fırın 1.990 TL
  • Stand Mikser 4.250 TL
  • Vakum Makinesi 999 TL
  • Türk Kahve Makinesi 1.390 TL
  • Şarjlı Süpürge 4.950 TL
  • Ekmek Kızartma Makinesi 999 TL
  • Su Isıtıcı 999 TL