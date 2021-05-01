Bugün eczaneler açık mı, çalışıyor mu, kaça kadar açık? Tam kapanma sokağa çıkma yasağında eczane çalışma saatleri!

Türkiye'de iki hafta sürecek olan tam kapanma kararı sonrasında eczane çalışma saatleri gündeme geldi. Son gerçekleşen Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan, Türkiye'nin 17 günlük tam kapanma sürecine girdiğini duyururken sokağa çıkma yasağında eczaneler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor, kaça kadar açık sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde bakkal, market, manav, kasap gibi işletmeler ise 10:00-17:00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecekler. Yayınlanan genelge ile tam kapanmada eczaneler açık mı sorusu yanıt bulurken açık kurumlar listesi de duyuruldu. İşte eczane çalışma saatleri 2021