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CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 08:18
Güncelleme Tarihi: 03.04.2025
08:18
CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...
Canlı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Altın alış satışı yapan kişiler ve yatırımcılar sarı metaldeki düşüşü ve yükselişi yakından takip ediyor. Gram altın güne 3.834,75 TL alış fiyatıyla başlarken, çeyrek altın ise 6.333,00 seviyelerinde ilerliyor. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı kur fiyatları ve detaylar...