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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...
Giriş Tarihi: 03.04.2025 08:18 Güncelleme Tarihi: 03.04.2025 08:18

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

Canlı altın fiyatları yatırımcıların gündeminde. Altın alış satışı yapan kişiler ve yatırımcılar sarı metaldeki düşüşü ve yükselişi yakından takip ediyor. Gram altın güne 3.834,75 TL alış fiyatıyla başlarken, çeyrek altın ise 6.333,00 seviyelerinde ilerliyor. Peki, Bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü arttı mı? İşte, canlı kur fiyatları ve detaylar...

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

3 Nisan 2025 Perşembe günü altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Haftaya yüksek bir giriş yapan yatırım aracı, haftanın dördüncü gününde de yükselişi sürdürüyor. ONS altın 3.136,65 TL alış fiyatıyla güne başladı. Peki, Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.834,75

SATIŞ(TL) 3.835,21

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CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.333,00

SATIŞ(TL) 6.393,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 25.661,00

SATIŞ(TL) 26.049,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.136,65

SATIŞ(USD) 3.137,04

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