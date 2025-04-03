CANLI ALTIN FİYATLARI 3 NİSAN 2025 | Bugün altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik...

3 Nisan 2025 Perşembe günü altın fiyatlarındaki yükseliş devam ediyor. Haftaya yüksek bir giriş yapan yatırım aracı, haftanın dördüncü gününde de yükselişi sürdürüyor. ONS altın 3.136,65 TL alış fiyatıyla güne başladı. Peki, Gram, çeyrek, yarım, tam ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?