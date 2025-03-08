Ece Gürel'in hocası konuştu: "Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik..." Belgrad Ormanı'na bu yüzden mi gitti?

"CADILIK ZANAATİ" EĞİTİMİ ALMIŞ!

Gürel'in "Witchcraft" yani cadılık zanaati eğitimi aldığı iddiası gündeme gelirken, eğitim aldığı belirtilen kişi yaptığı açıklamada, "Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra burada spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve tüm kayıtlarımız açıktır, gizleyecek bir şeyimiz yok" dedi.