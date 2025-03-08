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Haberler Yaşam Ece Gürel'in hocası konuştu: "Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik..." Belgrad Ormanı'na bu yüzden mi gitti?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:36 Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 10:44

Ece Gürel'in hocası konuştu: "Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik..." Belgrad Ormanı'na bu yüzden mi gitti?

İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği, "cadılık zanaati" eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik Ayahuasca çayıyla bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi.

Ece Gürel’in hocası konuştu: Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik... Belgrad Ormanı’na bu yüzden mi gitti?

Korkunç olay İstanbul- Belgrad Ormanı'nda meydana gelmişti. Bir süredir haber alamayan Yakınlarının ihbarı üzerine peyzaj mimarı 36 yaşındaki Ece Gürel için arama çalışmaları başlatıldı. 3 gün boyunca herhangi bir ize rastlanmazken 4. günde Gürel'i baygın halde bulan ekipler ilk müdahaleyi gerçekleştirip hastaneye sevk etmişlerdi. Hipotermi geçirdiği ve açlıktan organlarının iflas ettiği söylenen talihsiz Gürel'in bulunduğu günün sabahı kalbi durdu. 1 saatlik müdahalenin ardından hayata geri döndürülen Ece olayın hemen ardından entübe edilmişti. Kısa bir süre sonra hayatını kaybeden Gürel'in ailesi ve sevdikleri yasa boğuldu. Öte yandan Gürel'in ölümüne yönelik farklı iddialar ortaya atıldı.

Ece Gürel’in hocası konuştu: Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik... Belgrad Ormanı’na bu yüzden mi gitti?

"CADILIK ZANAATİ" EĞİTİMİ ALMIŞ!

Gürel'in "Witchcraft" yani cadılık zanaati eğitimi aldığı iddiası gündeme gelirken, eğitim aldığı belirtilen kişi yaptığı açıklamada, "Adı sadece cadılık zanaati… Bize eğitime gelenler birkaç ders sonra burada spiritüel bir şey olmadığını, sadece gerçekçi konular işlendiğini görüyorlar. Bizim eğitimlerimize genelde kadınlar gelir ve tüm kayıtlarımız açıktır, gizleyecek bir şeyimiz yok" dedi.

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Ece Gürel’in hocası konuştu: Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik... Belgrad Ormanı’na bu yüzden mi gitti?

AYAHUASCA ÇAYI İDDİASI!

Öte yandan Gürel'in, Güney Amerika'da şamanlar tarafından kullanılan, halüsinojenik etkileri nedeniyle birçok ülkede yasaklı olan Ayahuasca çayı ile bir ritüel yaptığı iddiaları da konuşulmaya başlandı.

Ece Gürel’in hocası konuştu: Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik... Belgrad Ormanı’na bu yüzden mi gitti?

ALGI ZAMAN VE GERÇEKLİK HİSSİNİ DEĞİŞİTİRİYOR

Banisteriopsis caapi bitkisinden hazırlanan ve Amazon yerlileri tarafından kullanılan bu çay, içeriğinde bulunan dimetiltriptamin (DMT) maddesi nedeniyle birçok ülkede yasak. Ayahuasca'nın algıyı, zamanı ve gerçeklik hissini değiştirdiği, bilinç durumunda geri dönülmez değişikliklere yol açabileceği belirtiliyor.

Ece Gürel’in hocası konuştu: Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik... Belgrad Ormanı’na bu yüzden mi gitti?

ÖN OTOPSİ RAPORU: HİPOTERMİ KAYNAKLI ÖLÜM

Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan ön otopsi raporuna göre, Gürel'in ölümünün "soğuğa maruziyet (hipotermi) ve beraberinde gelişen komplikasyonlar" nedeniyle gerçekleştiği değerlendirildi.