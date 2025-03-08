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Ece Gürel'in hocası konuştu: "Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik..." Belgrad Ormanı'na bu yüzden mi gitti?
Giriş Tarihi: 08.03.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025
10:44
Ece Gürel'in hocası konuştu: "Biz buraya spiritüel bir şey var diye geldik..." Belgrad Ormanı'na bu yüzden mi gitti?
İstanbul'da Belgrad Ormanı'nda kaybolduktan dört gün sonra bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden peyzaj mimarı Ece Gürel'in ölümüyle ilgili yeni iddialar ortaya atıldı. Gürel'in spiritüel bir ritüel için ormana gittiği, "cadılık zanaati" eğitimi aldığı ve yasaklı halüsinojenik Ayahuasca çayıyla bir seremoni gerçekleştirdiği iddia edildi.