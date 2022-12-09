EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur maaşları son enflasyona göre hesaplandı! Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama son enflasyona göre başladı. Emekli ve memur için yeni rakamlar kalem kalem tabloda ortaya çıkarken sosyal refah düzenlemesi ile ek zam çalışmaları da gündemde. Emekli zammı 2023 ne kadar sorusu 5. Enflasyon oranı ile araştırılmaya başladı. 6 aylık enflasyon ile ortaya çıkacak ocak zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur maaş hesabı netleşmeye başladı. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…