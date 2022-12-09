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Haberler Yaşam EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur maaşları son enflasyona göre hesaplandı! Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 08:05 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 08:05

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur maaşları son enflasyona göre hesaplandı! Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli maaşı hesaplama son enflasyona göre başladı. Emekli ve memur için yeni rakamlar kalem kalem tabloda ortaya çıkarken sosyal refah düzenlemesi ile ek zam çalışmaları da gündemde. Emekli zammı 2023 ne kadar sorusu 5. Enflasyon oranı ile araştırılmaya başladı. 6 aylık enflasyon ile ortaya çıkacak ocak zammı son dakika gelişmeleri ile takip ediliyor. SSK ve Bağ-Kur maaş hesabı netleşmeye başladı. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, 2023 Ocak emekli zammı son dakika haberleri…

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur maaşları son enflasyona göre hesaplandı! Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Emekli zammı 2023 Ocak hesaplama işlemleri son enflasyona göre başladı. Bakan Bilgin liderliğinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde yürütülen çalışmalar, gelirlerin iyileştirilmesi aşamasında enflasyonla mücadele edecek. SSK ve Bağkur emekli maaşı ocak zammı ile birlikte artacak. Zam oranı 5 aylık enflasyona göre netleşti. Şimdi yılsonu beklenti anketleri değerlendiriliyor. Peki, en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak, ne zaman açıklanacak? İşte, emekli zammı Ocak 2023 son dakika

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur maaşları son enflasyona göre hesaplandı! Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TEMMUZDA 3 BİN 500 TL OLDU

Temmuz sonrası emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı olan yüzde 42,35 oranında artış yaşadı. SSK ve Bağ-KUR emeklisi aldığı yüzde 42,35 zam oranı ile en düşük 3 bin 500 TL'den maaş almaya başladı.

2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.

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EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur maaşları son enflasyona göre hesaplandı! Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

Enflasyon rakamları ile değerlendirilen emekli ve memur zammı 2023 Ocak için yeniden hesaplanıyor!

İşte, son enflasyon oranına göre güncel emekli zam hesabı ve açıklamalar...

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur maaşları son enflasyona göre hesaplandı! Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

2022 KASIM ENFLASYON ORANI AÇIKLANDI!

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %84,39, aylık %2,88 oldu

TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre %2,88, bir önceki yılın Aralık ayına göre %62,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %84,39 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,36 olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yıllık %136,02, aylık %0,74 arttı

2022 yılı Kasım ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %0,74, bir önceki yılın Aralık ayına göre %98,20, bir önceki yılın aynı ayına göre %136,02 ve on iki aylık ortalamalara göre %128,94 artış gösterdi.

EMEKLİ ZAMMI 2023 SON DAKİKA: SSK ve Bağ-Kur maaşları son enflasyona göre hesaplandı! Ocakta en düşük emekli maaş zammı ne kadar olacak?

EMEKLİ ZAMMI VE MEMUR ZAMMI SON ENFLASYONA GÖRE HESAPLANDI!

Kasım ayı enflasyon oranı sonrası 4 aylık enflasyon oranı netleşti. Son enflasyona göre yapılan hesaplar başladı. 5 aya göre emekli zam oranı yaklaşık yüzde 14,04 oranında değerlendirilirken sosyal refah düzenlemesi sonrası oranın artış göstereceği de öngörülenler arasında.

Yapılan hesaplamalara göre; 5 aylık memur zammı ise yüzde 15,11 civarında oldu.

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