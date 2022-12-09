Bakan Bilgin'den açıklama geldi! Emeklilikte yaşa takılanlar için EYT yaş sınırı, şartı olacak mı? | Video

Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemede "EYT yaş sınırı, şartı olacak mı?" sorusu milyonlar tarafından merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin TBMM'de EYT yasası başta olmak üzere bir konuşma gerçekleştirdi. Bakan Bilgin ayrıca sözleşmeli personel düzenlemesi, geçici işçi sorunu ve asgari ücret ile ilgili önemli bilgiler verdi.