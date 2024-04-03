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Haberler Yaşam Facia böyle gelmiş! Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 03.04.2024 19:19 Güncelleme Tarihi: 03.04.2024 19:22

Facia böyle gelmiş! Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı

Son dakika haberi... Geçtiğimiz gün İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti. O facianın yaşandığı ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.

Yunus Emre KAVAK
Emir SOMER
Facia böyle gelmiş! Beşiktaş’taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Beşiktaş ilçesi Gayrettepe Mahallesi'ndeki bir işletmede çıkan yangının çıkış görüntülerini paylaştı.

Facia böyle gelmiş! Beşiktaş’taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımda, yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişince yürütülen idari soruşturmanın devam ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Dün Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangında maalesef 29 çalışan hayatını kaybetmişti. Olayla ilgili iki müfettişimiz tarafından yürütülen idari soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor. Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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Facia böyle gelmiş! Beşiktaş’taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı

SON DAKİKA! Facia böyle gelmiş! Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı

Görüntülerde yangının başladığı ana dair kaynak süreci görülüyor. Bir usta kaynak yaparken bir anda alevler arasında kalıyor.

Facia böyle gelmiş! Beşiktaş’taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı

OLAY

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katlarında faaliyet gösteren gece kulübünde tadilat sırasında çıkan yangında 29 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Facia böyle gelmiş! Beşiktaş’taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, iş yerinin mesul müdürü İ.Ş. (65), iş yerinin ortakları M.M.C. (45), Ş.Ş. (50) ve F.D, muhasebeci S.A. (39), işletme müdürü A.A.P. (26), tadilatla ilgili metal işleri sorumlusu K.E. (47), metal işleri firma sahibi Ç.A. (43) ve mobilyacı E.E. (40) gözaltına alınmıştı.

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