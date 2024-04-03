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Facia böyle gelmiş! Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 03.04.2024 19:19
Güncelleme Tarihi: 03.04.2024
19:22
Facia böyle gelmiş! Beşiktaş'taki gece kulübünde çıkan yangının ilk anları ortaya çıktı
Son dakika haberi... Geçtiğimiz gün İstanbul Beşiktaş'taki bir gece kulübünde yapılan tadilat sırasında yangın çıkmış ve 29 kişi hayatını kaybetmişti. O facianın yaşandığı ilk anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntüleri paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Yangının ilk çıkış görüntülüleri yüreklerimizi bir kez daha yaktı. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet; ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." dedi.